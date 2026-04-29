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政府推動核二、三重啟 民團訴求須先環評、擴大核災應變區

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
針對政府將推動核二、核三廠重啟計畫，台灣前進陣線和台灣蠻野心協會今天前往行政院抗議及遞交陳情書。圖／台灣前進陣線、台灣綠黨中央提供
針對政府將推動核二、核三廠重啟計畫，台灣前進陣線和台灣蠻野心協會今天前往行政院抗議及遞交陳情書。圖／台灣前進陣線、台灣綠黨中央提供

今年是車諾比核災40周年，針對政府將推動核二、核三廠重啟計畫，台灣前進陣線29日偕台灣蠻野心足生態協會赴行政院陳情，提出重啟核電必須環評、嚴守核能三原則及加速地熱開發三項訴求，也盼擴大核災撤離範圍。出面接受陳情書的行政院能源及減碳辦公室參議指出，會將訴求帶回評估研議，並大力推動地熱開發。

台灣綠黨共同召集人、新北市新莊區市議員參選人甘崇緯指出，車諾比事故至今，保護停機核廠的巨大石棺仍受烏俄戰爭威脅，且修復代價巨大，證明核災代價毀滅且不可逆。他批評政府推動重啟時，忽略賴總統的核安無虞、核廢有解、社會有共識三原則，甚至讓環境部規避應有環評程序。

甘崇緯強調，核二廠具有地熱開發潛力，應評估實質轉型為「深層地熱發電廠」，利用原廠址地熱優勢與既有電網，讓核電工程人員無縫接軌至安全的地熱能源開發。

台灣綠黨政策部主任、台北市中正萬華區市議員參選人王振庭表示，國際上車諾比與福島核災的撤離與掩蔽範圍皆達30公里，但台灣目前的緊急應變計畫區（EPZ）僅設8公里，完全與國際標準脫節。。

時代力量副秘書長劉品辰批評，核三廠面臨地震風險、核廢料遷出蘭嶼遙遙無期、重啟公投也未過門檻，在「三原則」皆未達成的情況下，經濟部卻指揮台電送出重啟計畫，核安會更在修法時刻意迴避三原則；但核電決策必須建立在嚴謹程序與民主監督之上，再運轉計劃必須補做完整的環境影響評估。

台灣基進松山信義區市議員參選人鄧樂強說，烏俄戰爭證明核電廠在戰時極易成為敵方籌碼或軍事基地，台灣核電廠皆位居海岸線最前線，極易受打擊而癱瘓供電。比起依賴脆弱的大型核電站，政府應加速將預算投入在分散式的再生能源與電纜地下化，這才是戰時真正能維持供電、保障台灣安全的韌性能源體系。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，依「核子反應器設施管制法」，核電廠換照應準用建廠規定，必須檢附環評資料，但核二、核三過去建廠時從未進行過環評，對居民健康風險極高；環境部以法規未訂明為由拒絕環評是「不合理狀況的延續」，應立即修改認定標準，確保核電延役與重啟皆須經過法律程序的公開檢視。

出面接受陳情書的行政院能源及減碳辦公室參議指出，會將訴求帶回評估研議，並大力推動地熱開發。圖／台灣前進陣線、台灣綠黨中央提供
出面接受陳情書的行政院能源及減碳辦公室參議指出，會將訴求帶回評估研議，並大力推動地熱開發。圖／台灣前進陣線、台灣綠黨中央提供

環境部 三重 綠黨

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