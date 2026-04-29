快訊

MLB／鄧愷威首局挨長打失2分 太空人0：2落後

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

聽新聞
0:00 / 0:00

北車商場由新光三越拿下 微風異議 翻盤難度高恐打法律戰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台鐵昨（28）日公告台北車站商場由新光三越拿下，但微風廣場提出三點異議，讓此案餘波盪漾。法界人士認為，從目前已知線索觀察，翻盤難度相當高。

法界認為，即便評選結果提早流傳，多會被認為是行政疏失，另外，評審委員適任資格、是否須利益迴避，這些都有明確規定，難以用「連連看」來暗示不適格，再加上微風提出異議，並不影響台鐵與新光三越議約，若微風要爭到底，恐怕要醞釀啟動法律戰。

微風以「評審委員所屬公司曾處理泛新光集團的新光人壽重要事務」作為爭議點，謙眾國際法律事務所律師周宇修指出，甄審委員資格與相關是否要迴避的條件，都有非常明確限制，只要沒有違反相關規定，其實很難認定不適格或是應迴避。至於申請名單跟評審結果被提前洩漏，這些其實與評審過程、評分標準都沒有因果關係，就是一項行政疏失。

律師王碩說，申請名單跟評審結果都被提前洩漏，涉及刑法洩漏國防以外秘密罪，但如果跟綜合評審、協商程序沒有因果關係的話，單憑此主張撤銷評審或協商結果較為困難。即便微風提出異議，台鐵與新光三越的議約程序仍可進行。對台鐵公司與最優申請人、也就是新光三越所簽訂民事契約履約的影響，須視微風集團有無提出、法院有無裁准甄審行政處分停止執行、定暫時狀態處分而定。

台鐵 新光三越 微風集團

延伸閱讀

北車商場新光三越得標消息提前走漏 微風質疑程序正當性

台鐵公告北車商場招標案結果 由新光三越拿下

新光三越進軍北車商場 攜手台鐵打造「城市客廳」串聯南西、站前商圈

新光三越傳奪北車商場15年經營權 並享八年優先續約權

相關新聞

一分之差…新光三越奪北車商場經營權 微風指控2瑕疵

備受關注的台北車站商場ＲＯＴ招標案結果昨出爐，新光三越以「一分」之差險勝現任經營者微風，成為最優申請人。不過，這次招標案除了評選結果提前外洩，微風也指控有兩大瑕疵，並正式提交異議函，也不排除打行政訴訟

新聞眼／北車商場招商爭議 台鐵逃避問題…SOP在哪

台鐵台北車站商場招商案，本應是台鐵公司化經營後，展現專業經理人能力的重要指標，如今卻在「最優得標人」揭曉的同時，因投標名單外洩、得標者提前外流等爭議，演變為程序瑕疵與治理失靈的縮影。對社會大眾來說，不

北車商場易主…法界稱翻案不易 微風需提具體事證

台北車站商場ＲＯＴ案評審結果引發爭議，落榜的現任經營者微風質疑評選程序與評審機制，讓招標案進入延長賽。財政部推動促參司官員指出，依法微風可先向台鐵提出異議，若不接受對台鐵的回應，可再向財政部提申訴審議

冷眼集／贏家詛咒？ 營收沉重考驗

國內百貨龍頭新光三越拿下台北車站商場經營權，未來全台據點將增加為十七個，在台北市西區的百貨市場地位更加穩固，但除了此次標案過程引發爭議，新光三越也有內外不少困難要面對。

奪北車商場經營權…新光三越串聯商圈 躍登業界龍頭

台鐵在爭議聲中公告台北車站商場經營權最優得標人為新光三越，新光三越表示，感謝台鐵公司的肯定與信任，後續將依規定與台鐵公司進行議約與簽約作業。而業界認為，新光三越拿下北車商場經營權後，將是擴大在台北市西

微風成就北車商場輝煌 業界讚「從零到一的跨越」

台北車站商場重新招標，成為眾多零售百貨業者爭搶的標的，而北車商場能有今天的「含金量」，二○○六年開始經營的微風集團扮演重要角色，砸下重金將原本被形容為連雜貨店都不如的場域，改造為每年可創造約卅億元營收

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。