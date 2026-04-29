北車商場由新光三越拿下 微風異議 翻盤難度高恐打法律戰

台鐵昨（28）日公告台北車站商場由新光三越拿下，但微風廣場提出三點異議，讓此案餘波盪漾。法界人士認為，從目前已知線索觀察，翻盤難度相當高。

法界認為，即便評選結果提早流傳，多會被認為是行政疏失，另外，評審委員適任資格、是否須利益迴避，這些都有明確規定，難以用「連連看」來暗示不適格，再加上微風提出異議，並不影響台鐵與新光三越議約，若微風要爭到底，恐怕要醞釀啟動法律戰。

微風以「評審委員所屬公司曾處理泛新光集團的新光人壽重要事務」作為爭議點，謙眾國際法律事務所律師周宇修指出，甄審委員資格與相關是否要迴避的條件，都有非常明確限制，只要沒有違反相關規定，其實很難認定不適格或是應迴避。至於申請名單跟評審結果被提前洩漏，這些其實與評審過程、評分標準都沒有因果關係，就是一項行政疏失。

律師王碩說，申請名單跟評審結果都被提前洩漏，涉及刑法洩漏國防以外秘密罪，但如果跟綜合評審、協商程序沒有因果關係的話，單憑此主張撤銷評審或協商結果較為困難。即便微風提出異議，台鐵與新光三越的議約程序仍可進行。對台鐵公司與最優申請人、也就是新光三越所簽訂民事契約履約的影響，須視微風集團有無提出、法院有無裁准甄審行政處分停止執行、定暫時狀態處分而定。