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新光三越拿下北車商場經營權 五大亮點打造西區聚落

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

新光三越拿下台北車站大樓商場經營權後，昨（28）日同步端出新商場五大規劃亮點，除鎖定台北車站核心人流外，也將串聯南西與站前兩大商圈，並結合會員生態與零售科技，目標打造西區最強百貨聚落。

台鐵公司昨日公告，北車商場最優申請人由新光三越出線，取得自2026年7月起、最長「15+8」年的經營權。

新光三越提出五大亮點，包含串聯南西商圈與台北站前商圈、近450萬會員生態圈、創新零售科技、軟硬體設備升級，並加入藝術文化、潮流業態的多元感官體驗，讓「城市客廳」成為新國門驕傲。

專家分析，新光三越此次提案優勢主要有三點：其一，擁有龐大顧客基礎與成熟會員機制，並具備完整招商與品牌經營經驗；其二，長期累積實體百貨營運與體驗型商場操作能力，有助未來進行空間改造並導入文化與體驗元素，進一步提升獲利潛力；其三，透過北車與中山等既有據點形成櫃位與資源串聯，可強化跨店整合與營運支援能力，提升整體營運彈性。

台北車站 新光三越

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