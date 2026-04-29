新光三越拿下北車商場經營權 五大亮點打造西區聚落

台鐵台北車站商場招商案，本應是台鐵公司化經營後，展現專業經理人能力的重要指標，如今卻在「最優得標人」揭曉的同時，因投標名單外洩、得標者提前外流等爭議，演變為程序瑕疵與治理失靈的縮影。對社會大眾來說，不

2026-04-29 03:39