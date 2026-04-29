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北車商場15+8年經營權新光三越出線 微風三點異議

經濟日報／ 本報綜合報導
北車商場招商案引爆話題。記者林澔一／攝影
北車商場招商案引爆話題。記者林澔一／攝影

台鐵公司昨（28）日公告台北車站商場由新光三越得標，取得「15+8」年經營權。不過因先前得標名單提前外流，僅以1分之差排名第二的微風廣場昨日提出三點異議，包含程序公正性、評審委員是否落實利益迴避等，呼籲台鐵對外說明，以昭公信。

台鐵昨日回應，此案程序並無違失，相關利益迴避事項，與會委員均已確認知悉並遵循，對於評選內容保密問題，也依相關辦法辦理，委員依法不得對外揭露。

北車商場被視為「金雞母」，公告以來吸引九家業者競逐，其中八家符合資格，進入評選，戰況相當激烈。不過就在台鐵公告結果前一周，評審結果提前「爆雷」，昨日台鐵公告結果，與先前外流名單一致，再度引發市場討論。

此次招商範圍涵蓋北車大樓二樓、一樓及地下一樓，總樓地板面積約4,325坪，投資者需支付開發權利金6,000萬元，每年權利金不低於1.2億元，營運權利金首度採級距制，讓業者「賺愈多、留得愈多」，提高誘因。

台鐵昨日公告結果，新光三越為最優申請人，次優為微風廣場，第三順位為Global Mall。新光三越表示，後續將依規定與台鐵公司議約與簽約；Global Mall回應，如台鐵公告，謝謝關心。

但微風廣場提出三點異議。首先，評選結果在正式公告前，即於市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；第二，評審委員的資格適格性及利益迴避程序是否確實依規執行；第三，此案屬交通場站重大公建，唯一具工務專業背景的評審委員竟未出席。

根據微風所提異議函，此案外部評委、寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅所屬公司，近三年內曾受泛新光集團旗下新光人壽委任，處理重要土地開發案，依法理應迴避卻未遵守規範，有違反促參法迴避條款之虞。

微風強調，呼籲相關單位就評選過程、評分形成及相關程序等外界關注事項妥善處理，以確保合法權益、公共利益與制度公信力。

台鐵指出，評審結果已公告，申請人若對結果有疑義，可依規定提出書面異議，期限為自公告次日起30日內。

後續救濟程序方面，財政部促參司長張素珍表示，微風目前提出異議，要向台鐵公司提出；若微風不接受台鐵處理結果，將進入申訴階段，可向促參申訴審議會遞申訴書，若微風仍不接受，可向高等行政法院提起行政訴訟。

（記者余弦妙、嚴雅芳、侯思蘋、林海、邱琮皓）

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