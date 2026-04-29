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微風成就北車商場輝煌 業界讚「從零到一的跨越」

聯合報／ 記者林海／台北報導

台北車站商場重新招標，成為眾多零售百貨業者爭搶的標的，而北車商場能有今天的「含金量」，二○○六年開始經營的微風集團扮演重要角色，砸下重金將原本被形容為連雜貨店都不如的場域，改造為每年可創造約卅億元營收的金雞母，連業界都感嘆，「沒有微風，就沒有今天的北車」。

台北車站一直都是全台最大車站，但北車商場能有今天的榮景也經歷一番波折。一九八九年台鐵首度釋出北車商場經營標案，由上嫺公司以每月七三○萬元取得四年經營權，並在二樓開設「金華百貨」，但雙方合作並不順利，後續因租金爭議鬧上法院，最終由台鐵在二○○五年收回經營權。

二○○六年底台鐵重新招標，微風集團接下台北車站商場經營權，二○○七年陸續開出二樓美食廣場，一樓與地下一樓商場則於二○一一年十一月全面營運，招商涵蓋零售、美食、伴手禮等多元業態，形成旅客動線密集的商業聚落。

百貨業者說，微風接手前的台北車站二樓可說是雜亂無章，陰暗、環境差，旅客根本不會往樓上走，微風接手後徹底改造北車商場，完成了最困難的「從零到一」的跨越。業者表示，若不是微風讓大家看到了車站的含金量，即便是重新招標，也不會有太多業者願意投標。

台鐵 台北車站 微風集團 新光三越

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