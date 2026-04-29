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奪北車商場經營權！新光三越串聯商圈 躍登業界龍頭
台鐵在爭議聲中公告台北車站商場經營權最優得標人為新光三越，新光三越表示，感謝台鐵公司的肯定與信任，後續將依規定與台鐵公司進行議約與簽約作業。而業界認為，新光三越拿下北車商場經營權後，將是擴大在台北市西區影響力的關鍵一步。
從台北車站商場重新招標的消息一出，新光三越雖被外界點名為有力競爭者，卻一直相當低調，僅表示「會研究」，但憑藉著百貨龍頭的地位、經營商場的豐富經驗與招商優勢，透過精緻化裝修提升整體服務品質打動評委的心，一舉拿下未來十五年的經營權，另有八年的優先續約權。
新光三越表示，將以台北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈，透過近四五○萬會員生態圈、創新零售科技，與軟硬體設備升級，提供民眾更多更好的服務，並加入藝術文化、潮流業態的多元感官體驗，讓「城市客廳」成為新國門驕傲。
百貨業人士認為，拿下北車商場後，新光三越就可以與台北站前店進行串連，力拚創造一加一大於二的效益，而新光三越近幾年力推的「會員經濟」還能更上一層樓，甚至遠遠拉開與其他百貨的距離。
隨著新光三越進駐北車，西區百貨競爭版圖也將進一步升溫。除北車周圍既有的新光站前店與京站廣場外，加上預計二○二九年完工的遠百寶慶改建案、最快二○二七年完工的宏匯台北雙星開發案，外圍還串聯中山誠品與新光南西，西區百貨版圖迅速擴張與重組，競爭態勢同步升高，新光三越憑藉著雙商場的優勢，可望成為話語權最高業者。
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