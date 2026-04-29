聽新聞
0:00 / 0:00

奪北車商場經營權！新光三越串聯商圈 躍登業界龍頭

聯合報／ 記者林海侯思蘋／台北報導

台鐵在爭議聲中公告台北車站商場經營權最優得標人為新光三越，新光三越表示，感謝台鐵公司的肯定與信任，後續將依規定與台鐵公司進行議約與簽約作業。而業界認為，新光三越拿下北車商場經營權後，將是擴大在台北市西區影響力的關鍵一步。

台北車站商場重新招標的消息一出，新光三越雖被外界點名為有力競爭者，卻一直相當低調，僅表示「會研究」，但憑藉著百貨龍頭的地位、經營商場的豐富經驗與招商優勢，透過精緻化裝修提升整體服務品質打動評委的心，一舉拿下未來十五年的經營權，另有八年的優先續約權。

新光三越表示，將以台北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈，透過近四五○萬會員生態圈、創新零售科技，與軟硬體設備升級，提供民眾更多更好的服務，並加入藝術文化、潮流業態的多元感官體驗，讓「城市客廳」成為新國門驕傲。

百貨業人士認為，拿下北車商場後，新光三越就可以與台北站前店進行串連，力拚創造一加一大於二的效益，而新光三越近幾年力推的「會員經濟」還能更上一層樓，甚至遠遠拉開與其他百貨的距離。

隨著新光三越進駐北車，西區百貨競爭版圖也將進一步升溫。除北車周圍既有的新光站前店與京站廣場外，加上預計二○二九年完工的遠百寶慶改建案、最快二○二七年完工的宏匯台北雙星開發案，外圍還串聯中山誠品與新光南西，西區百貨版圖迅速擴張與重組，競爭態勢同步升高，新光三越憑藉著雙商場的優勢，可望成為話語權最高業者。

台北 台北車站 台鐵 新光三越

延伸閱讀

新光三越進軍北車商場 攜手台鐵打造「城市客廳」串聯南西、站前商圈

北車商場經營權招標結果揭曉 新光三越：將打造「城市客廳」

北車商場經營權易主 新光三越、微風今齊發聲明各表立場

新光三越傳奪北車商場15年經營權 並享八年優先續約權

相關新聞

一分之差！新光三越奪北車商場經營權 微風指控2瑕疵

備受關注的台北車站商場ＲＯＴ招標案結果昨出爐，新光三越以「一分」之差險勝現任經營者微風，成為最優申請人。不過，這次招標案除了評選結果提前外洩，微風也指控有兩大瑕疵，並正式提交異議函，也不排除打行政訴訟

奪北車商場經營權！新光三越串聯商圈 躍登業界龍頭

台鐵在爭議聲中公告台北車站商場經營權最優得標人為新光三越，新光三越表示，感謝台鐵公司的肯定與信任，後續將依規定與台鐵公司進行議約與簽約作業。而業界認為，新光三越拿下北車商場經營權後，將是擴大在台北市西

微風成就北車商場輝煌 業界讚「從零到一的跨越」

台北車站商場重新招標，成為眾多零售百貨業者爭搶的標的，而北車商場能有今天的「含金量」，二○○六年開始經營的微風集團扮演重要角色，砸下重金將原本被形容為連雜貨店都不如的場域，改造為每年可創造約卅億元營收

構築亞洲獨角獸基地 證交所攜國發會赴東京2026 Taiwan AI Tech Week

證交所攜手國發會新創旗艦品牌「Startup Island TAIWAN （SIT）」，於4月26日至28日赴日展開「2026 Taiwan AI Tech Week」系列活動，參與亞洲指標性新創盛會

CRIF：美伊戰爭不影響台灣電子業出口 5、6月淡季不淡、全年出口樂觀

根據財政部統計處最新統計，今年第1季台灣出口金額達1,957.4億美元，創歷史新高，較2025年同期成長51.1％。其中的關鍵在於3月出口金額創下801.8億美元的單月歷史新高，不僅較2025年同期大

企業接班壓力升溫 安永點出傳承八大風險

台灣企業面臨世代交替，企業接班與傳承規劃已成為家族企業與高資產族群最關注的關鍵課題。如何在企業穩定經營的同時，兼顧股權安排與家族和諧，被視為影響企業能否長期發展的重要因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。