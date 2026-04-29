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冷眼集／贏家詛咒？ 營收沉重考驗

聯合報／ 本報記者林海

國內百貨龍頭新光三越拿下台北車站商場經營權，未來全台據點將增加為十七個，在台北市西區的百貨市場地位更加穩固，但除了此次標案過程引發爭議，新光三越也有內外不少困難要面對。

這次標案原本單純，想不到在台鐵公告結果前，消息卻提早外洩，讓參與投標的業者頗有微詞，而後又爆出外部評委可能未利益迴避、關鍵評委缺席等瑕疵，讓原本的經營者、僅以些微之差落敗的微風忿忿不平，雖然台鐵認為過程一切合法，但微風卻揚言將打行政訴訟，爭取自己的權益。

微風與台鐵的合約在七月到期，若招標案成為法律戰，新光三越能否按時議約、簽約，連後續點交是否順利恐怕都有變數，甚至若出現最極端結果，行政法院認定招標過程有瑕疵，那此次公告的結果還算不算數，經營權的歸屬也都是未知數。

此外，台北車站雖然是全台人流規模最大的車站，但商場營收一直都在卅億元左右，而此次台鐵開出高標準，希望新任經營者能衝到五十億元，也成了「不可能的任務」，新光三越就算拿到經營權，會否淪為「贏家的詛咒」也有待觀察與檢驗。

若以營收五十億元的標準來看，北車商場的坪效將超過全台百貨店王、新光三越台中中港店，但台北車站的特性，註定了不會成為逛街人群的集散地，最適合的業態仍是餐飲，但微風幾乎可以說把餐飲做到了極致，新光三越要突破的難度相當高。

此外，新光三越接手北車商場後，還負擔起了改造的任務，要在不停業的同時，還要進行一定程度的改裝，因此在營運的初期，業績與財務表現上恐怕很難交出亮麗的成績單，甚至要獲利的時間點可能得拉到十年以後，新光三越賺了面子的同時，要如何保住獲利的裡子，才是團隊要傷腦筋的關鍵問題。

營收 台北車站 新光三越

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