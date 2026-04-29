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新聞眼／北車商場招商爭議 台鐵逃避問題…SOP在哪
台鐵台北車站商場招商案，本應是台鐵公司化經營後，展現專業經理人能力的重要指標，如今卻在「最優得標人」揭曉的同時，因投標名單外洩、得標者提前外流等爭議，演變為程序瑕疵與治理失靈的縮影。對社會大眾來說，不是哪一個人口風不嚴說了出去，而是台鐵公司化後，竟然連企業經營上最基本的程序紀律與保密工作都守不住，也難怪攸關旅客的運送安全頻頻出包。
諷刺的是，面對外界的種種疑問，上到董事長、總經理，下到負責單位均無人站出來回應，難道台鐵以為逃避，問題就會消失嗎？
台北車站商場標案牽涉龐大利益與公平競爭，理應有最高規格的資訊控管，然而從先前投標名單外流，到如今得標結果再度曝光，顯然反映公司化後仍未建立現代企業應有的紀律與責任體系。
台鐵公司化已邁入第三年，已非過去在交通部底下「講一句、動一下」的軌道機器，外界不斷給予台鐵時間建立其安全及文化制度、企業經營及組織文化，但如今面對重大議題及爭議，台鐵卻只會逃避不願面對。
日劇名言「逃避可恥但有用」，台鐵或許也想參採這句話，但難道逃避問題就能消失？台鐵董事長鄭光遠上任後不斷強調ＳＯＰ落實的重要性，但面對問題爭議時的ＳＯＰ又在哪？如今處理方式如此草率及不負責，未來還想透過資產開發找到錢源彌補財政缺漏的台鐵，還能這麼順利進行嗎？
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