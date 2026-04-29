北車商場易主…法界稱翻案不易 微風需提具體事證

台北車站商場ＲＯＴ案評審結果引發爭議，落榜的現任經營者微風質疑評選程序與評審機制，讓招標案進入延長賽。財政部推動促參司官員指出，依法微風可先向台鐵提出異議，若不接受對台鐵的回應，可再向財政部提申訴審議。如果微風還是不服，就提起行政訴訟。

若進入冗長法律程序是否影響新光三越權益？法界人士稱，依規定，民間參與公共建設申請及審核程序之進行，不因申請人提出異議而停止；但主辦機關認為有停止進行之必要者不在此限。也就是說，除非台鐵認為有必要停止，否則程序照走。

至於微風質疑這次招標案的外部委員范雪梅有違反利益迴避條款之虞，且唯一具工務專業背景的評委缺席甄審會議，法界人士說，除非微風能進一步提出具體事證，否則翻案恐怕不容易。首先，民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法第九條規定，甄審會委員本人或其配偶與申請案件的申請人或其負責人間現有或三年內曾有僱傭、委任或代理關係應迴避，但范雪梅是接受新光人壽委任，並非新光三越；再者，儘管有工務背景的評委缺席，但關鍵是會議是否達到法定人數，且其他委員不一定沒工務背景，何況並無法推論評委沒有工程背景，新光三越就一定會得標，其中沒有顯然的因果關係。

官員稱，微風可在台鐵通知或公告的次日起卅天內提異議。如果仍不服、或台鐵未在期限回復，可向財政部促參申訴審議會提出申訴。如果仍對財政部的審議結果不滿意，就進入行政訴訟的程序。一旦進入行政訴訟，微風有權力提出假處分，但要由法官決定有無必要。