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一分之差！新光三越奪北車商場經營權 微風指控2瑕疵

聯合報／ 記者胡瑞玲林海余弦妙／台北報導
台鐵公司昨公告台北車站商場招標案結果，新光三越為最優申請人，現任經營者微風指控評審過程有瑕疵，除已提交異議函，也不排除打行政訴訟。記者林澔一／攝影
台鐵公司昨公告台北車站商場招標案結果，新光三越為最優申請人，現任經營者微風指控評審過程有瑕疵，除已提交異議函，也不排除打行政訴訟。記者林澔一／攝影

備受關注的台北車站商場ＲＯＴ招標案結果昨出爐，新光三越以「一分」之差險勝現任經營者微風，成為最優申請人。不過，這次招標案除了評選結果提前外洩，微風也指控有兩大瑕疵，並正式提交異議函，也不排除打行政訴訟，北車商場經營權能否在今年七月完成移交仍有變數。

台鐵表示，此案程序並無違失，相關利益迴避事項，與會委員均已確認知悉並遵循，對於評選內容保密問題，也依相關辦法辦理，委員依法不得對外揭露。後續將依規進行議約及簽約作業，商場現由微風經營，合約於今年七月廿四日到期。新光三越回應，後續將依規定與台鐵議約與簽約。

這次招標案有八家業者投標，根據台鐵會議紀錄，在序位合計值中，新光三越以廿三取得最優申請人，微風廣場廿四居次，後續依序為環球購物中心廿四、統一超商卅、誠品卅四、澎坊卅五、新東陽四十六、潤泰四十八。換句話說，新光三越等於以「一分」之差險勝微風、環球購物中心，而微風則是在同分延長賽中，靠著較多的「第一名推薦」守住了第二名的位子。

對於評選結果，微風雖強調尊重制度，但認為評選過程出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；另就評審委員的資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實也有待主管機關進一步說明。

據微風所提異議函，本案外部評委、寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅所屬公司，近三年內曾受泛新光集團旗下新光人壽委任，處理重要土地開發案，依法理應迴避卻未遵守規範，有違反促參法迴避條款之虞。此外，本案屬交通場站重大公共建設，唯一具工務專業背景之評審委員，竟未出席此一攸關重大公共建設的甄審會議，相關評審出席狀況及其對最終評分之影響，也應一併對外清楚交代。

微風表示，台北車站為國家重要交通場站，其營運涉及公共利益、旅運品質及國門形象，評選程序應具備高度透明性與可受檢驗性，本案在異議程序尚未釐清情況下即完成公告，相關程序是否影響救濟機制的實質效果，也有必要進一步說明。

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