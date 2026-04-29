卓揆：待美方完成301條款調查後 預估台美關稅7月定案

美國對等關稅失效後，對台最終關稅尚未定案。行政院長卓榮泰昨（28）日表示，待美方完成301條款調查後，預估7月左右定案。至於台美下一個談判變數，卓榮泰認為，須關注美方選舉之後相關變化。

卓榮泰昨日率各部會首長赴立法院備詢。民進黨立委吳秉叡質詢時關切，美方完成301條款調查後，對台關稅何時能夠底定？

卓榮泰表示，美方將於4月28日、5月5日展開301調查兩場公聽會，分別針對強迫勞動、產能過剩，公聽會後一周內我方若有意見，將會提出並適時說明。由於美國是對許多國家進行301調查，我方預估最終結果應要等到7月左右。

吳秉叡提到，民眾都在期待美車進口關稅降低，可能降價，但也因此導致在關稅定案前，今年車市陷入觀望。卓榮泰說，當然希望台美關稅早一點確定，讓業者安心。

卓榮泰表示，期待確保我方所談的232條款持續獲得優惠待遇。301條款很多品項對全球都豁免，我方也包括在內。相反的，我方原本有一些單獨豁免品項，目前沒有得到豁免。所以我方認為，回到協定內容對我國競爭力以及產業保護，能最完整而周到。

另根據台美對等貿易協定（ART），台灣要開放並促進投資的產業，包含電力、電信、礦產、基礎建設。

卓榮泰說，雙向投資是有來有往，我方有一定的資金、比例、對象限制，這些限制不會因為ART而改變，已經存在的限制都依法進行。若美方要求開放，仍必須依照雙方談妥的內容跟我國法律來執行。