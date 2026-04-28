證交所攜手國發會SIT 參與東京 2026 Taiwan AI Tech Week

臺灣證券交易所攜手國發會新創旗艦品牌「Startup Island TAIWAN（SIT）」，2026年4月26日至28日赴日展開「2026 Taiwan AI Tech Week」系列活動，參與亞洲指標性新創盛會「SusHi Tech Tokyo」， 展會期間臺灣館匯聚20多家新創企業，在國際舞台嶄露臺灣創新實力與產業競爭力，這次為證交所第三次參與，落實持續深耕新創生態圈布局。

SusHi Tech Tokyo（Sustainable High City Tech）由東京都政府主導，作為日本對接國際的亞洲最大規模新創盛事，透過展覽、論壇與交流機制，推動跨國合作與產業連結，展現跨越傳統產業框架的決心。日本為亞洲重要的創新與資本市場，亦為台灣新創企業拓展海外布局的關鍵據點，活動中聚集全球投資機構與投資人、大型企業、新創團隊等，不僅提升台灣新創產業整體形象及交流機會外，亦同步強化創新板的國際能見度。

證交所參與「Unicorn Summit」及SusHi Tech舞台活動，發表專題演講，說明台灣資本市場市值全球排名第六的堅實實力，上市市場獲得外資機構法人青睞，亦為股票型ETF主要投資標的，帶動長期穩健持股；另說明台灣創新板上市機制，鼓勵海內外創新企業善用台灣上市市場籌資，透過證交所提供的多元資源，吸引優秀人才、挹注成長動能、提升企業於國際供應體系中的評級，以加速國際化布局。

同時，證交所與國發會共同推動「AI新十大建設」，這次透過國際新創交流平台，展現台灣在AI與創新應用領域的發展動能，並凸顯資本市場在支持產業升級與企業成長過程中的關鍵角色。「Unicorn Summit」現場雲集來自臺灣、日本及韓國的高潛力新創團隊，涵蓋AI、數位科技、雲端服務、生技醫療等熱門前瞻產業，交流氣氛熱烈，為孕育下一代亞洲獨角獸奠定深厚的合作基礎。

目前證交所已有主要營運地在日本的IKKA-KY（2250）來台上市，從事汽車及電動車精密零組件的研發與製造，體現台灣資本市場對國際性企業的吸引力，隨著台日產業交流持續深化，可望有更多日本企業以股份轉換或設立控股公司等方式來台上市，共築具國際影響力的「亞洲納斯達克」。

展望未來，除近期陸續將有多家包含智慧醫療、綠能、智慧交通等國家政策重點產業的企業即將上市外，證交所將持續以「亞洲創新籌資平台」為核心定位，攜手SIT及新創社群夥伴，引進具前瞻發展潛力的優質企業於創新板掛牌，厚植創新產業聚落，透過資本市場的助力，將未來獨角獸的潛力轉化為具體成長動能與競爭優勢，形塑台灣未來護國群山。