企業接班壓力升溫 安永點出傳承八大風險

台灣企業面臨世代交替，企業接班與傳承規劃已成為家族企業與高資產族群最關注的關鍵課題。如何在企業穩定經營的同時，兼顧股權安排與家族和諧，被視為影響企業能否長期發展的重要因素。

為協助企業主掌握實務方向，公司經營暨永續發展協會28日舉辦「公司經營暨永續發展高峰論壇」，邀集企業主與稅務顧問，聚焦企業傳承與股權布局，提供跨世代交棒的具體策略。

論壇中，安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔以實務案例指出，高資產家族在傳承過程中常見八大風險，包括後代揮霍資產、家族失去經營控制權等問題，並提醒企業應在傳承初期就進行整體規劃，才能有效降低不確定性。

在工具運用上，他建議家族企業可設立閉鎖性控股公司，並在章程中設計股份轉讓限制，以避免股權外流，同時維持經營權穩定。此外，也可透過發行具特殊權利的黃金特別股，交由創辦人、現任經營者或指定接班人持有，例如針對股東會特定事項設定否決權，確保重大決策仍以企業長期發展為核心。

林志翔強調，企業若能提早啟動傳承規劃，並結合法律、財務與公司治理設計，不僅有助降低接班風險，也能提升企業價值與投資人信任，為家族企業長期穩健發展打下基礎。