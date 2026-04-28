虛擬資產應擴大開放 藍委盼增租稅優惠

「各國都在吸引虛擬資產資金入境，政府應擴大行動！」藍委葛如鈞28日在總質詢時呼籲金管會增加處理虛擬資產業務的人力，甚至研議專責單位；另外，各國都紛紛以租稅優惠吸引投資，他也呼籲財政部研擬更多優惠，讓台灣成為「亞洲數位資產服務中心」。對此，卓榮泰表示支持，請金管會1個月內給研議報告。

人力要隨業務成長

國民黨立委葛如鈞28日在立法院質詢行政院長卓榮泰時表示，很高興政府將虛擬資產服務（VASP）專法納入本會期優先法案，隨著全球VASP業務成長，穩定幣去年的總市值46兆美元，比之前成長106%，且亞洲的穩定幣業務佔比高達3分之2，目前相關業務要由金管會證期局管理，但他建議要增加人力，甚至是設立專責機關。

卓榮泰回應說，金融創新的各項業務，本來就要因應新時代有更多的評估，未來會請金管會計算業務成長量與人力需要的狀況，政府也會積極與民間合作，葛如鈞說，目前初步已經有增加14位人力，但還是希望可以更多。另外，他也希望政府可以與VASP公會一起出錢設立教育基金，增進民眾防詐與投資意識。

增加VASP租稅優惠

金管會主委彭金隆回應說，會參考國外制度金融安全網的設計，或是保險的安定基金，但國外業者是自發式投入基金。但葛如鈞認為，台灣發展穩定幣已經比較晚，希望政府後續追趕時可以擴大協助力道，且各國在租稅上都給予很多幫助，例如泰國、薩爾瓦多等紛紛推出個人、直接與間接，甚至是公司稅的減免與豁免。

「我國可研議豁免增值稅或是5年免收公司稅！」葛如鈞如此建議，對此，財政部長莊翠雲與彭金隆都表示會與對方研議，葛如鈞也希望1個月內給研議報告，卓榮泰亦允諾。

開放發行比特幣ETF

我國目前只允許民眾以複委託的方式購買比特幣ETF，但葛如鈞指出，美國、加拿與香港都相繼批准現貨購買比特幣ETF，甚至可以在國內發行，如今比特幣ETF成長速度還比黃金ETF還快5倍，呼籲政府可以儘速開放。對此，彭金隆表示，若是有價證券可用《證交法》處理，但非有價證券的話，還須建構交易平台，不會那麼快。

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