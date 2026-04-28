今年首季再摘5項第一 台中經濟連20季多項指標奪冠

根據經濟部最新統計，今年第1季台中市在公司及商業登記調查8項指標中，再度勇奪5項全國第一；此外，自2021年第2季起，台中已連續20季在公司及商業登記中維持至少4項冠軍，持續領先各縣市，顯示整體投資環境深獲企業肯定。

台中市經濟發展局局長張峯源指出，在製造業與批發零售業雙核心帶動下，台中經濟展現強勁成長動能，創下連續20季多項指標奪冠的亮眼成績。

張峯源表示，相較去年同期，今年第1季公司登記新增2,895家，資本額成長率達到8.11%；商業登記家數新增2,966家，資本額增加8.29億元，成長3.16%，顯示大型企業持續深化台中投資布局。

另觀察登記概況，公司登記家數成長以專業技術、營建工程、金融保險業居前三，資本額則以製造業為大宗，展現台中產業重鎮穩定投資實力。

除了公司登記呈現家數與規模雙成長，中小企業創業動能也同步活絡，分析商業登記概況，家數成長主要由營建、住宿餐飲與服務業帶動，資本額則集中於零售批發業，顯示由民間消費帶動的創業動能亦持續蓬勃。

張峯源指出，在重大建設與民間投資帶動下，台中城市經濟動能進一步被放大。被譽為「百貨南霸天」的漢神集團跨越濁水溪投資的「漢神洲際購物廣場」，已於今年4月10日正式開幕，引進逾500個品牌，開幕首日吸引近8.5萬人次湧入，展現大台中地區驚人的消費力。

此外，Costco台中展店腳步也持續推進，未來上看6家分店規模，顯示大型零售普遍持續看好台中消費市場潛力。

為進一步擴大消費商機，台中市政府近年更透過節慶整合行銷與大型活動，帶動外縣市及國際觀光熱潮。

延續台中購物節熱度，市府自去年耶誕節至元宵節期間推出「台中嗨8全城開趴」，規劃8大慶典活動，自跨年一路到農曆過年，串聯多場演唱會、耶誕嘉年華及中台灣燈會等，磁吸觀光與消費，搶攻年節商機，進一步將台中打造成節慶首選城市，成功吸引大量觀光人潮與消費動能。

依據交通部觀光署統計，今年台中農曆春節訂房率達62%、228連假亦達58%，雙雙居六都第一。觀光人流與節慶經濟，穩定支撐住宿及餐飲市場成長。

在會展產業方面，台中亦邁入重要里程碑。台中國際會展中心於今年3月23日正式開幕，開幕後迎來首場大型國際專業展覽「台灣國際工具機展」睽違多年重返台中舉辦，以往年約1/2展攤規模，充分發揮中部獨一無二「前店後廠」產業鏈優勢。

此展成功吸引來自全球超過80個國外買主，總計近7.3萬人次國內外人士，創造高達20億美元以上的採購訂單，無論是國外買主及成交訂單，都有超過往年一成以上亮眼成效，展現會展經濟新動能，已成為拓展國際訂單與經貿重要引擎。

張峯源強調，儘管國際經貿局勢仍具高度不確定性，全球供應鏈重組卻為台灣產業帶來龐大機會，盧市長去年率六都之先編列2,500萬元補助9大指標產業公會，獲業界高度肯定。

今年面對美方關稅政策不確定性及全球能源危機挑戰，果斷延續政策，加碼編列2,500萬元補助，回應機械、自行車、工具機、手工具及木工機械等產業公會海外拓銷需求。透過海外參展補助拓展非美市場，可望掌握這波契機，有效提升台中產業國際能見度與接單機會。

經發局進一步說明，公司登記反映企業長期投資意願，商業登記則代表市場活絡及創業動能，兩項指標同步成長，顯示台中經濟基本面穩健，未來市府將持續透過單一投資服務窗口與跨局處整合機制，簡化投資流程，加速投資落地效率，進一步強化企業投資信心，推動台中經濟穩健發展。