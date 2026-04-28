快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

今年首季再摘5項第一 台中經濟連20季多項指標奪冠

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市經濟指標，連20季4項以上冠軍。中市經發局／提供
台中市經濟指標，連20季4項以上冠軍。中市經發局／提供

根據經濟部最新統計，今年第1季台中市在公司及商業登記調查8項指標中，再度勇奪5項全國第一；此外，自2021年第2季起，台中已連續20季在公司及商業登記中維持至少4項冠軍，持續領先各縣市，顯示整體投資環境深獲企業肯定。

台中市經濟發展局局長張峯源指出，在製造業與批發零售業雙核心帶動下，台中經濟展現強勁成長動能，創下連續20季多項指標奪冠的亮眼成績。

張峯源表示，相較去年同期，今年第1季公司登記新增2,895家，資本額成長率達到8.11%；商業登記家數新增2,966家，資本額增加8.29億元，成長3.16%，顯示大型企業持續深化台中投資布局。

另觀察登記概況，公司登記家數成長以專業技術、營建工程、金融保險業居前三，資本額則以製造業為大宗，展現台中產業重鎮穩定投資實力。

除了公司登記呈現家數與規模雙成長，中小企業創業動能也同步活絡，分析商業登記概況，家數成長主要由營建、住宿餐飲與服務業帶動，資本額則集中於零售批發業，顯示由民間消費帶動的創業動能亦持續蓬勃。

張峯源指出，在重大建設與民間投資帶動下，台中城市經濟動能進一步被放大。被譽為「百貨南霸天」的漢神集團跨越濁水溪投資的「漢神洲際購物廣場」，已於今年4月10日正式開幕，引進逾500個品牌，開幕首日吸引近8.5萬人次湧入，展現大台中地區驚人的消費力。

此外，Costco台中展店腳步也持續推進，未來上看6家分店規模，顯示大型零售普遍持續看好台中消費市場潛力。

為進一步擴大消費商機，台中市政府近年更透過節慶整合行銷與大型活動，帶動外縣市及國際觀光熱潮。

延續台中購物節熱度，市府自去年耶誕節至元宵節期間推出「台中嗨8全城開趴」，規劃8大慶典活動，自跨年一路到農曆過年，串聯多場演唱會、耶誕嘉年華及中台灣燈會等，磁吸觀光與消費，搶攻年節商機，進一步將台中打造成節慶首選城市，成功吸引大量觀光人潮與消費動能。

依據交通部觀光署統計，今年台中農曆春節訂房率達62%、228連假亦達58%，雙雙居六都第一。觀光人流與節慶經濟，穩定支撐住宿及餐飲市場成長。

在會展產業方面，台中亦邁入重要里程碑。台中國際會展中心於今年3月23日正式開幕，開幕後迎來首場大型國際專業展覽「台灣國際工具機展」睽違多年重返台中舉辦，以往年約1/2展攤規模，充分發揮中部獨一無二「前店後廠」產業鏈優勢。

此展成功吸引來自全球超過80個國外買主，總計近7.3萬人次國內外人士，創造高達20億美元以上的採購訂單，無論是國外買主及成交訂單，都有超過往年一成以上亮眼成效，展現會展經濟新動能，已成為拓展國際訂單與經貿重要引擎。

張峯源強調，儘管國際經貿局勢仍具高度不確定性，全球供應鏈重組卻為台灣產業帶來龐大機會，盧市長去年率六都之先編列2,500萬元補助9大指標產業公會，獲業界高度肯定。

今年面對美方關稅政策不確定性及全球能源危機挑戰，果斷延續政策，加碼編列2,500萬元補助，回應機械、自行車、工具機、手工具及木工機械等產業公會海外拓銷需求。透過海外參展補助拓展非美市場，可望掌握這波契機，有效提升台中產業國際能見度與接單機會。

經發局進一步說明，公司登記反映企業長期投資意願，商業登記則代表市場活絡及創業動能，兩項指標同步成長，顯示台中經濟基本面穩健，未來市府將持續透過單一投資服務窗口與跨局處整合機制，簡化投資流程，加速投資落地效率，進一步強化企業投資信心，推動台中經濟穩健發展。

今年首季再摘5項第一，台中經濟連20季奪冠。中市經發局／提供
今年首季再摘5項第一，台中經濟連20季奪冠。中市經發局／提供

製造業 經濟部 台中

延伸閱讀

3月景氣熱…亮第四顆紅燈 領先指標連二月滑落

物調券效益發酵 台中產業故事館現兌換來客業績雙成長

台中超巨蛋BOT開發商出爐？ 確定中信金控台灣人壽投標

國銀新南向放款 全年目標達陣

相關新聞

今年首季再摘5項第一 台中經濟連20季多項指標奪冠

根據經濟部最新統計，今年第1季台中市在公司及商業登記調查8項指標中，再度勇奪5項全國第一；此外，自2021年第2季起，台中已連續20季在公司及商業登記中維持至少4項冠軍，持續領先各縣市，顯示整體投資環

企業接班壓力升溫 安永點出傳承八大風險

台灣企業面臨世代交替，企業接班與傳承規劃已成為家族企業與高資產族群最關注的關鍵課題。如何在企業穩定經營的同時，兼顧股權安排與家族和諧，被視為影響企業能否長期發展的重要因素。

普發現金將入法？ 卓榮泰回應了

主計總處日前公布，2025年歲計賸餘1,021億元，這也是自2017年度起，年度總決算歲入歲出第九年連續賸餘，在野黨因此盼提案將「普發現金」入法。行政院長卓榮泰表示，如果錢都發給大家，重大公共建設將無

台美關稅何時定案？ 卓榮泰：估7月待301調查後

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，各界關切時間點落在何時；汽車業也在觀望，盼解決今年車市交易遲緩問題。對此，行政院長卓榮泰表示，等美方完成301條款調查之後，預估台美關稅定案應該是到7月左右。

馬鈴薯只是前菜？ 卓榮泰揭談判後美國下一個政局變數

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，我國先傳出「馬鈴薯之亂」。對此，立委質疑，ART文本之中，不只規範馬鈴薯進口，恐怕馬鈴薯只是前菜而已。至於台美下一個談判的變數、美國國內的下一個政治變數，行政院長卓榮

核三重啟恆春說明會 環團批程序草率核安核廢無解反對重啟

核能安全委員會（以下簡稱核安會）今在核三廠所在地恆春鎮公所舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，核三廠運轉執照屆期、設備老化，且核安、核廢與地方參與問題仍未解決，恆春居民、屏東縣監督核能安全委員會委員與近30個民間團體會前記者會，呼籲核安會正視核三重啟風險與爭議，核三重啟是公共安全與世代正義的重要能源決策，不應被視為單純行政程序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。