國經協會理事長呂桔誠赴伊利諾州經貿科技論壇 與伊州商會簽署MOU

中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠在4月27日出席由美國伊利諾州商會主辦的「台灣－伊利諾州經貿科技論壇」，並與伊利諾州商會會長Jimmy Clayton於論壇中正式簽署雙邊合作備忘錄（MOU），未來國經協會與伊利諾州商會將在互惠基礎上，推動多項合作方向，包括促進雙邊企業交流與商機媒合、分享市場資訊及投資機會、支持貿易展覽與商務訪團互訪、推動產業合作及人才培育等，並鼓勵雙方企業參與各類經貿活動，以提升彼此市場能見度與合作深度。

此次雙方簽署MOU，由駐芝加哥辦事處長類延峰、伊州經發廳廳長Kristin Richards、伊州經發會會長Christy George等台美雙方貴賓共同見證，亦為國經協會首次於美國州級層次建立制度化合作關係，象徵台美經貿合作進一步延伸至州級產業。

呂桔誠亦於論壇致詞指出，國經協會致力於扮演「Team of Teams」作為連結政府與企業之間的角色，串聯全球產業夥伴，並聚焦投資、科技、能源、醫療及資安等關鍵領域。他也強調，台灣為美國重要的經濟與安全夥伴，並全力支持美國製造業復興與供應鏈重建，國經協會未來將持續透過各項交流平台，深化台美經濟夥伴關係，拓展雙邊投資與產業合作新局。

呂桔誠此次在論壇發表專題演說「The Critical Technology of the Critical Island at the Critical Moment」，強調三個關鍵：關鍵島嶼、關鍵技術、關鍵時刻。他指出，台灣藉長期發展資通訊與半導體產業，已成為全球高科技供應鏈的核心，2025年台灣ICT與半導體產業出口總額達4,740億美元，占整體出口比重高達74%，並有多項科技產品產值居全球首位，展現「關鍵島嶼」不可替代的重要性。其中在半導體領域，以台積電為代表的產業模式，透過「專業晶圓代工」（Pure Foundry）策略，建立與客戶之間的高度信任與分工合作關係，帶動全球半導體技術持續精進，台灣與ASML等國際夥伴已形成緊密供應鏈合作，共同支撐先進製程發展，鞏固全球科技創新的基礎。

呂桔誠亦在演說中強調台灣產業在全球舞台上的關鍵地位。他指出，自2018年美中貿易衝突以來，全球經貿趨勢已由過去強調效率與成本的「全球化」，轉向重視安全與韌性的「理性全球化（Rational Globalization）」，在此趨勢下，企業與各國政府更加重視供應鏈安全與區域布局，而隨著AI快速發展，全球半導體市場正轉為指數型擴張，預期短期內將突破一兆美元規模，並於2030年前達到1.5兆美元，AI技術的普及將帶動金融、醫療、交通及資安等多元應用，而台灣掌握「關鍵技術」，在高階晶片製造領域的優勢，已成為推動此一變革的核心動能。

呂桔誠認為，在此「關鍵時刻」台灣已逐步調整對外經貿與金融布局。2025年台美貿易占比已由2017年的11%提升至22%，美國成為台灣第二大貿易夥伴，台積電已於美國亞利桑那州、日本九州及德國德勒斯登設廠，可見台灣此刻正積極深化與民主國家的產業合作，打造「民主供應鏈」。