經部強化查緝洗產地 檢舉獎勵改發獎金以提升意願

為強化查緝產地標示不實行為、杜絕違規轉運，經濟部國際貿易署今天預告修正「出進口人產地標示不實案件檢舉處理及獎勵辦法」，擬將現行檢舉獎勵由頒發獎狀或獎座，改為提供罰鍰金額20%的獎金，並新增檢舉人保護機制，以提升民眾檢舉意願。

貿易署說明，為維護貿易秩序與誠信貿易形象，政府持續防杜業者透過違規轉運或不實標示產地的方式規避規範，並對違規行為加強裁罰，以保障合法業者權益。

貿易署指出，考量有部分廠商可能在公司或工廠內，以更換產地標示、重新包裝或進行簡易加工等方式，將進口貨品標示為台灣製後再出口，形成「洗產地」情形。為擴大查緝資訊來源，修法重點在於提高檢舉誘因，鼓勵民眾提供具體線索。

貿易署指出，為明確規範獎金分配機制，若同一案件由2人以上聯名共同檢舉者，其獎金應平均發給，若同一案件有2人以上分別檢舉，則獎金發給最先檢舉者，如無法辨別先後順序者，則採平均發給方式，以避免爭議並確保公平性。

此次修正依據貿易法第17條之1第2項，明定檢舉人身分資料須予以保密，避免外洩風險，同時將獎勵方式由原本的精神性獎勵，改為實質金錢獎勵。

根據草案內容，未來檢舉案件經查證屬實並裁罰確定後，將發給檢舉人實收罰鍰金額的20%作為獎金，每人同年度領取額度上限為新台幣180萬元。