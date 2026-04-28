台歐盟數位經濟對話再次啟動 深化數位轉型合作

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，我國先傳出「馬鈴薯之亂」。對此，立委質疑，ART文本之中，不只規範馬鈴薯進口，恐怕馬鈴薯只是前菜而已。至於台美下一個談判的變數、美國國內的下一個政治變數，行政院長卓榮

2026-04-28 10:38