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台歐盟數位經濟對話再次啟動 深化數位轉型合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部次長侯宜秀4月23日率團訪問比利時布魯塞爾，與歐盟執委會資通訊網絡暨科技總署（DG CONNECT）副總署長Renate NIKOLAY共同主持第3屆「臺歐盟數位經濟對話」（Taiwan-EU Dialogue on Digital Economy, DDE），雙方就相關數位議進行深入交流。

數發部指出，「臺歐盟數位經濟對話」為臺灣與歐盟雙邊數位經濟政策對話之重要平台，本次重啟對話，對全方位促進雙方數位領域鏈結與合作有相當意義。

本次會議討論內容包含半導體、人工智慧（AI）政策、數位平台規範、資料治理、海底電纜、資安、5G/6G發展、數位技能及影音政策等議題。

侯宜秀表示，面對AI快速發展帶來的典範轉移，不只需要技術的突破，更需要價值的導航，建立一個「可信賴」的數位環境已是當務之急。本次會議讓臺歐雙方得以就推動可信賴數位生態系及未來創新驅動的數位發展環境進行交流。

會議 比利時 布魯塞爾

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