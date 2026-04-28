普發現金將入法？ 卓榮泰回應了

主計總處日前公布，2025年歲計賸餘1,021億元，這也是自2017年度起，年度總決算歲入歲出第九年連續賸餘，在野黨因此盼提案將「普發現金」入法。行政院長卓榮泰表示，如果錢都發給大家，重大公共建設將無力來支應，歲計賸餘應增加福利、建設等，而不是這樣把它散出去。

卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。立委吳秉叡質詢提到，在野黨將提案入法，未來只要歲收稅額比預算數高出15%以上的話，就直接還稅於民，意即普發現金。該案可能不經過委員會討論，將直接進二讀。

卓榮泰答詢表示，如果實徵數超過預算數，會造成歲計賸餘，賸餘的使用是有限制、有規定的，必須先還債等等，有一套規定。再來，全國許多大型公共建設，如已經有計劃但尚未核定的軌道建設預算超過6,000億元以上，如果錢都發給大家，這些重大的公共建設無以為繼，無力來支應。

卓榮泰說，還有很多國防、社福，每年需要編列足夠的預算。如果有實徵數超過預算數的歲計賸餘，往後就可以在下一年度編列預算增加福利、建設等，而不是這樣把它散出去。這些終究是來自人民跟產業努力的結果，政府一定是把它放到對人民、產業有利的方向去。

對於在野黨盼入法普發現金，卓榮泰指出，以今年的預算來看，今年舉債將近3,000億元，如果加上特別預算的話是舉債超過4,000億元。當國家把一筆錢做為普發現金，之後要做公共建設就必須去舉債，對國家來講得不償失。

卓榮泰強調，對人民來講，也許獲得了一部分的現金，但是整個國家的基礎建設、重大的發展將因此停滯。政府有必要再加強說明這個部分。財政部長莊翠雲則說，未來在稅收的估測上會日益精進，做更接近事實的一個估測，相信情況會比較好。