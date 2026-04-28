快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅何時定案？ 卓榮泰：估7月待301調查後

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰。 記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰。 記者許正宏／攝影

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，各界關切時間點落在何時；汽車業也在觀望，盼解決今年車市交易遲緩問題。對此，行政院長卓榮泰表示，等美方完成301條款調查之後，預估台美關稅定案應該是到7月左右。

卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。立委吳秉叡質詢關切，美方完成301條款調查之後，大概何時可以確定台美雙方關稅？

卓榮泰答詢說明，有關301調查，美方於4月28日、5月5日展開兩場公聽會，分別針對產能過剩、強迫勞動，一周內我方若有意見將會提出並做適時說明。由於美國是對很多國家進行301調查，我方預估，應該是到7月左右，看能不能達到一個最終結果。

吳秉叡提到，汽車業也在關切，台美關稅何時敲定。民眾都在期待，之後美車進口來台，進口關稅降低，可能可以買到便宜的車，導致今年車市交易陷於遲緩，造成產業的困擾。

卓榮泰表示，首先當然希望台美關稅早一些來確定，讓業者安心；第二，期待能確保當初我方所談的232內容，持續獲得優惠待遇。當初爭取到15%關稅且不疊加，讓我方競爭力得到相當好的支撐；美方對我方單獨豁免的項目，正是我方最重要的一些產業。

卓榮泰指出，232條款不是用之後，現在啟用301，很多品項是對全球都豁免，我方也包括在內。相反的，我方原本有一些單獨豁免的品項，目前沒有得到豁免。所以我方還是認為，回到232的內容，對我國競爭力以及產業的保護，應該是最完整而周到的。

卓榮泰也說，將請談判團隊，無論是副院長鄭麗君辦公室或者是OTN（經貿談判辦公室）、經濟部等，能夠跟立法院的各立委或委員會來進行必要說明；相關需要機密的部分，再來共同來維護。

美國 立法院 美方

延伸閱讀

台美關稅懸而未決 卓榮泰：待301調查看7月能否有最終結果

美國花生零關稅 陳駿季：台灣產業應趁機有效轉型

藍質疑放寬美馬鈴薯進口 卓揆：會逐顆查驗

軍購條例協商三度破局 卓榮泰籲請國會積極展開並完成協商

相關新聞

普發現金將入法？ 卓榮泰回應了

主計總處日前公布，2025年歲計賸餘1,021億元，這也是自2017年度起，年度總決算歲入歲出第九年連續賸餘，在野黨因此盼提案將「普發現金」入法。行政院長卓榮泰表示，如果錢都發給大家，重大公共建設將無

台美關稅何時定案？ 卓榮泰：估7月待301調查後

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，各界關切時間點落在何時；汽車業也在觀望，盼解決今年車市交易遲緩問題。對此，行政院長卓榮泰表示，等美方完成301條款調查之後，預估台美關稅定案應該是到7月左右。

馬鈴薯只是前菜？ 卓榮泰揭談判後美國下一個政局變數

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，我國先傳出「馬鈴薯之亂」。對此，立委質疑，ART文本之中，不只規範馬鈴薯進口，恐怕馬鈴薯只是前菜而已。至於台美下一個談判的變數、美國國內的下一個政治變數，行政院長卓榮

彭博：AI熱潮可緩衝油價今年對台灣經濟衝擊 台積電貢獻大

彭博行業研究針對台灣經濟成長前景所做的一份最新報告指出，基於台灣對進口能源的依賴，容易因石油衝擊受傷，但現在身處人工智慧（AI）熱潮中的晶片供應鏈中心，取得強大的緩衝能力，足以讓經濟在今年有不俗的表現。

核三重啟恆春說明會 環團批程序草率核安核廢無解反對重啟

核能安全委員會（以下簡稱核安會）今在核三廠所在地恆春鎮公所舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，核三廠運轉執照屆期、設備老化，且核安、核廢與地方參與問題仍未解決，恆春居民、屏東縣監督核能安全委員會委員與近30個民間團體會前記者會，呼籲核安會正視核三重啟風險與爭議，核三重啟是公共安全與世代正義的重要能源決策，不應被視為單純行政程序。

原物料穩定措施 延長到第四季

行政院長卓榮泰昨天主持因應中東衝突民生安定專案會議，他說，受國際情勢影響，部分重要原物料價格呈上漲趨勢，但國內整體原物料供應量預估至今年八月大致穩定；各部會應將現行原物料穩定措施由原規畫期程延伸至今年第四季，提早準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。