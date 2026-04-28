台美關稅何時定案？ 卓榮泰：估7月待301調查後

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，各界關切時間點落在何時；汽車業也在觀望，盼解決今年車市交易遲緩問題。對此，行政院長卓榮泰表示，等美方完成301條款調查之後，預估台美關稅定案應該是到7月左右。

卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。立委吳秉叡質詢關切，美方完成301條款調查之後，大概何時可以確定台美雙方關稅？

卓榮泰答詢說明，有關301調查，美方於4月28日、5月5日展開兩場公聽會，分別針對產能過剩、強迫勞動，一周內我方若有意見將會提出並做適時說明。由於美國是對很多國家進行301調查，我方預估，應該是到7月左右，看能不能達到一個最終結果。

吳秉叡提到，汽車業也在關切，台美關稅何時敲定。民眾都在期待，之後美車進口來台，進口關稅降低，可能可以買到便宜的車，導致今年車市交易陷於遲緩，造成產業的困擾。

卓榮泰表示，首先當然希望台美關稅早一些來確定，讓業者安心；第二，期待能確保當初我方所談的232內容，持續獲得優惠待遇。當初爭取到15%關稅且不疊加，讓我方競爭力得到相當好的支撐；美方對我方單獨豁免的項目，正是我方最重要的一些產業。

卓榮泰指出，232條款不是用之後，現在啟用301，很多品項是對全球都豁免，我方也包括在內。相反的，我方原本有一些單獨豁免的品項，目前沒有得到豁免。所以我方還是認為，回到232的內容，對我國競爭力以及產業的保護，應該是最完整而周到的。

卓榮泰也說，將請談判團隊，無論是副院長鄭麗君辦公室或者是OTN（經貿談判辦公室）、經濟部等，能夠跟立法院的各立委或委員會來進行必要說明；相關需要機密的部分，再來共同來維護。