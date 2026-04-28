快訊

儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊朗擬1招送油到中國

摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

聽新聞
0:00 / 0:00

台美談判如何保護我產業？ 卓榮泰：按照已有限制依法進行

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，立委關切ART之中，我方承諾美國海關來台進行合規訪查，我國法律如何保護產業？行政院長卓榮泰說明，我方也會到美國的地方去查廠。另台灣承諾美方開放並促進投資的產業，包含電力、電信、礦產、基礎建設，都將按照已經存在的限制依法進行。

卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。立委邱鎮軍質詢指出，ART協議第五節第5.4條之5，我方承諾美國海關來台進行合規訪查。他詢問，美國官員進到台灣工廠，需不需要檢察官或我方官員陪同？我國法律如何保護產業？

卓榮泰答詢解釋，我方也會到美國的地方去查廠，例如我國進口美方牛肉、豬肉時，我方也會到美國去查看他們的工廠，合約之中並沒有說我方不能過去。

邱鎮軍問及，ART協議第6.1條，台灣要開放並促進投資的產業，包含電力、電信、礦產、基礎建設，過去這些產業是否為許可制跟限額制？是否涉及國安審查？

卓榮泰表示，雙向投資是有來有往。我方有一定的資金、比例、對象限制，這些限制不會因為ART協議而改變，已經存在的限制都依法進行。若美方要求開放，仍必須依照雙方談妥的內容跟我國法律來執行。

邱鎮軍又問，未來在能源、電力、關鍵資源這些產業，政府的權力是可以限制，還是只能管理不能拒絕？卓榮泰說明，視各項內容而定，如果是限制外國人來投資的規範，當然就沒有例外規定。

此外，在MOU之中寫到美國蓋半導體園區，ART之中寫到台灣有義務要配合。卓榮泰認為，其實應該反過來講，意即美國要配合我方，讓台商在美國獲得最好待遇，真的能夠在那邊接到訂單。

邱鎮軍質疑，MOU寫到談判目的是提升美國本土產能，所有的投資和制度，最後目標只有一個，就是讓美國的工廠動起來？卓榮泰則說，實則為我方產業實力的延伸，美方從能源、土地以及各種行政作業上都要強力配合。

邱鎮軍提到，談判內容講到，我方要多買美國的天然氣，ART之中直接把價格標上為「444億美元」；美國會給台灣232條款的關稅優惠，ART把這個獎勵制度為美方招商、給台灣免稅，引誘台灣企業過去。卓榮泰說明，我方一定也是覺得這樣對我方有利，所以才會答應。

美國 立法院 美方

延伸閱讀

否認美豬、美牛因ART破防 卓榮泰：非疫區肉品進口 跟國際一樣

藍質疑放寬美馬鈴薯進口 卓揆：會逐顆查驗

美國花生零關稅 陳駿季：台灣產業應趁機有效轉型

ART讓美國花生傾銷台灣？陳駿季：形塑品牌 價值戰取代價格戰

相關新聞

南漂不再是「薪酸」選擇 南科效應…部分服務業薪資趕上雙北

隨著台積電及相關供應鏈前往台南、嘉義、高雄擴廠，南漂就業話題興起。人力銀行數據顯示，不只就業人口往南部移動，連過去遠不如北部的餐飲休閒等低薪服務業也不再「薪酸」。市場需求大的職務，如行政人員、基層門市人員、客服人員、保險業務經紀人等，中南部都會區的月薪中位數逐漸追上台北，有些則與新北齊平，甚至超車新北。

南漂物價誘人…竹科男轉戰南科 舉家入住大厝

「北部房租實在太貴了，南科又剛好有工作，想想沒有必要留台北，就決定回南科工作」，卅歲後半段班的Ｃ小姐是高雄人，念書時北上求學，畢業後留在台北工作，北漂經歷超過十年，近一、兩年回到南部工作，目前在南科的半導體業工作。Ｃ小姐說，目前工作薪資比在台北還高，又省了房租一大筆錢，雖然不一定長久留南科工作，但她已打定主意在南部買房，遠離永遠買不起房的雙北。

馬鈴薯只是前菜？ 卓榮泰揭談判後美國下一個政局變數

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，我國先傳出「馬鈴薯之亂」。對此，立委質疑，ART文本之中，不只規範馬鈴薯進口，恐怕馬鈴薯只是前菜而已。至於台美下一個談判的變數、美國國內的下一個政治變數，行政院長卓榮泰揭示，須關注美方「選舉之後」。

彭博：AI熱潮可緩衝油價今年對台灣經濟衝擊 台積電貢獻大

彭博行業研究針對台灣經濟成長前景所做的一份最新報告指出，基於台灣對進口能源的依賴，容易因石油衝擊受傷，但現在身處人工智慧（AI）熱潮中的晶片供應鏈中心，取得強大的緩衝能力，足以讓經濟在今年有不俗的表現。

3月景氣熱…亮第四顆紅燈 領先指標連二月滑落

國發會昨（27）日發布3月景氣燈號，再次亮出代表「景氣熱絡」的紅燈，至3月已「連四紅」，受惠於AI商機熱轉，國內經濟穩健成長。不過景氣對策信號綜合判斷分數降到39分，較2月減少2分，且領先指標已連二月滑落，後續景氣變化仍待觀察。

核三重啟恆春說明會 環團批程序草率核安核廢無解反對重啟

核能安全委員會（以下簡稱核安會）今在核三廠所在地恆春鎮公所舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，核三廠運轉執照屆期、設備老化，且核安、核廢與地方參與問題仍未解決，恆春居民、屏東縣監督核能安全委員會委員與近30個民間團體會前記者會，呼籲核安會正視核三重啟風險與爭議，核三重啟是公共安全與世代正義的重要能源決策，不應被視為單純行政程序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。