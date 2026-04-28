台美談判如何保護我產業？ 卓榮泰：按照已有限制依法進行

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，立委關切ART之中，我方承諾美國海關來台進行合規訪查，我國法律如何保護產業？行政院長卓榮泰說明，我方也會到美國的地方去查廠。另台灣承諾美方開放並促進投資的產業，包含電力、電信、礦產、基礎建設，都將按照已經存在的限制依法進行。

卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。立委邱鎮軍質詢指出，ART協議第五節第5.4條之5，我方承諾美國海關來台進行合規訪查。他詢問，美國官員進到台灣工廠，需不需要檢察官或我方官員陪同？我國法律如何保護產業？

卓榮泰答詢解釋，我方也會到美國的地方去查廠，例如我國進口美方牛肉、豬肉時，我方也會到美國去查看他們的工廠，合約之中並沒有說我方不能過去。

邱鎮軍問及，ART協議第6.1條，台灣要開放並促進投資的產業，包含電力、電信、礦產、基礎建設，過去這些產業是否為許可制跟限額制？是否涉及國安審查？

卓榮泰表示，雙向投資是有來有往。我方有一定的資金、比例、對象限制，這些限制不會因為ART協議而改變，已經存在的限制都依法進行。若美方要求開放，仍必須依照雙方談妥的內容跟我國法律來執行。

邱鎮軍又問，未來在能源、電力、關鍵資源這些產業，政府的權力是可以限制，還是只能管理不能拒絕？卓榮泰說明，視各項內容而定，如果是限制外國人來投資的規範，當然就沒有例外規定。

此外，在MOU之中寫到美國蓋半導體園區，ART之中寫到台灣有義務要配合。卓榮泰認為，其實應該反過來講，意即美國要配合我方，讓台商在美國獲得最好待遇，真的能夠在那邊接到訂單。

邱鎮軍質疑，MOU寫到談判目的是提升美國本土產能，所有的投資和制度，最後目標只有一個，就是讓美國的工廠動起來？卓榮泰則說，實則為我方產業實力的延伸，美方從能源、土地以及各種行政作業上都要強力配合。

邱鎮軍提到，談判內容講到，我方要多買美國的天然氣，ART之中直接把價格標上為「444億美元」；美國會給台灣232條款的關稅優惠，ART把這個獎勵制度為美方招商、給台灣免稅，引誘台灣企業過去。卓榮泰說明，我方一定也是覺得這樣對我方有利，所以才會答應。