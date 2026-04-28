馬鈴薯只是前菜？ 卓榮泰揭談判後美國下一個政局變數

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，我國先傳出「馬鈴薯之亂」。對此，立委質疑，ART文本之中，不只規範馬鈴薯進口，恐怕馬鈴薯只是前菜而已。至於台美下一個談判的變數、美國國內的下一個政治變數，行政院長卓榮泰揭示，須關注美方「選舉之後」。

卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。立委牛煦廷質詢問及，有關「馬鈴薯之亂」，跟台美貿易協定ART有沒有直接或間接關係？

卓榮泰答詢表示，並沒有最直接的關係，在協議文字之中，只提到「從美國進口馬鈴薯」，如果要變更現在的相關內容，要經過雙方同意，只是講到這句話而已。經濟部長龔明鑫補充道，所有的貿易進出口檢驗，一定是雙邊經過諮商討論，確認以後才會執行。

至於從美國進口馬鈴薯的規則修訂，是在談判之前，還是談判之後？卓榮泰解釋，此事其實在過去兩、三年間，我方就持續跟美方在討論；所有的標準並沒有放寬，也不會讓發芽或有毒的馬鈴薯被進口，只是在整個邊境檢查的流程中做了改變。

牛煦廷又問，我方是否預測到美國最高法院沒收了對等關稅這項武器？卓榮泰表示，其實在談判後段，還沒有談妥ART時，美國訴訟已經存在了；當時預判，若訴訟對行政部門不利，美方可能採取其他法律工具，預判的工作都有做。

卓榮泰說，雖然無法掌握哪一天美國最高法院會判決，但我方也知道一定會有判決出爐，我方可以提早在判決前做準備，確保談判過程中，團隊能爭取到所想要的，事實也證明我方爭取到了合理的關稅，包括不疊加還有很多的豁免。

牛煦廷詢問，台美ART之中有提到122關稅嗎？卓榮泰回應，雙方講法不同，但是目的相同，將會確認雙方已經談好的ART內容，確保我方所得到的優惠待遇能夠持續下去，這就是謀定而後動；ART方面，美方還在重建法律依據，若能確保ART談判內容，對於301調查將有幫助。

牛煦廷質疑，ART文本之中，可不只規範馬鈴薯進口，恐怕馬鈴薯只是前菜而已，萊豬萊牛才是重頭戲吧。他詢問，面對談判要把握時機、遵守承諾，那麼台美下一個談判的變數是什麼？美國國內的下一個政治變數是什麼？卓榮泰指出「選舉之後」。