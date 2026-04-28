快訊

儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊朗擬1招送油到中國

摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

聽新聞
0:00 / 0:00

馬鈴薯只是前菜？ 卓榮泰揭談判後美國下一個政局變數

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台，原本不得檢出的龍葵鹼標準也降低，引發食安疑慮。圖／聯合報系資料照片
政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台，原本不得檢出的龍葵鹼標準也降低，引發食安疑慮。圖／聯合報系資料照片

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，我國先傳出「馬鈴薯之亂」。對此，立委質疑，ART文本之中，不只規範馬鈴薯進口，恐怕馬鈴薯只是前菜而已。至於台美下一個談判的變數、美國國內的下一個政治變數，行政院長卓榮泰揭示，須關注美方「選舉之後」。

卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。立委牛煦廷質詢問及，有關「馬鈴薯之亂」，跟台美貿易協定ART有沒有直接或間接關係？

卓榮泰答詢表示，並沒有最直接的關係，在協議文字之中，只提到「從美國進口馬鈴薯」，如果要變更現在的相關內容，要經過雙方同意，只是講到這句話而已。經濟部長龔明鑫補充道，所有的貿易進出口檢驗，一定是雙邊經過諮商討論，確認以後才會執行。

至於從美國進口馬鈴薯的規則修訂，是在談判之前，還是談判之後？卓榮泰解釋，此事其實在過去兩、三年間，我方就持續跟美方在討論；所有的標準並沒有放寬，也不會讓發芽或有毒的馬鈴薯被進口，只是在整個邊境檢查的流程中做了改變。

牛煦廷又問，我方是否預測到美國最高法院沒收了對等關稅這項武器？卓榮泰表示，其實在談判後段，還沒有談妥ART時，美國訴訟已經存在了；當時預判，若訴訟對行政部門不利，美方可能採取其他法律工具，預判的工作都有做。

卓榮泰說，雖然無法掌握哪一天美國最高法院會判決，但我方也知道一定會有判決出爐，我方可以提早在判決前做準備，確保談判過程中，團隊能爭取到所想要的，事實也證明我方爭取到了合理的關稅，包括不疊加還有很多的豁免。

牛煦廷詢問，台美ART之中有提到122關稅嗎？卓榮泰回應，雙方講法不同，但是目的相同，將會確認雙方已經談好的ART內容，確保我方所得到的優惠待遇能夠持續下去，這就是謀定而後動；ART方面，美方還在重建法律依據，若能確保ART談判內容，對於301調查將有幫助。

牛煦廷質疑，ART文本之中，可不只規範馬鈴薯進口，恐怕馬鈴薯只是前菜而已，萊豬萊牛才是重頭戲吧。他詢問，面對談判要把握時機、遵守承諾，那麼台美下一個談判的變數是什麼？美國國內的下一個政治變數是什麼？卓榮泰指出「選舉之後」。

美國 政治 美方

延伸閱讀

藍質疑放寬美馬鈴薯進口 卓揆：會逐顆查驗

馬鈴薯檢驗標準不變 兒托影片限制調閱

ART讓美國花生傾銷台灣？陳駿季：形塑品牌 價值戰取代價格戰

首屆金繪獎頒獎…卓榮泰致詞暗藏馬鈴薯梗 喊話畫「3個馬鈴薯的故事」

相關新聞

馬鈴薯只是前菜？ 卓榮泰揭談判後美國下一個政局變數

台美關稅談判後，雙方尚未正式定案，我國先傳出「馬鈴薯之亂」。對此，立委質疑，ART文本之中，不只規範馬鈴薯進口，恐怕馬鈴薯只是前菜而已。至於台美下一個談判的變數、美國國內的下一個政治變數，行政院長卓榮泰揭示，須關注美方「選舉之後」。

彭博：AI熱潮可緩衝油價今年對台灣經濟衝擊 台積電貢獻大

彭博行業研究針對台灣經濟成長前景所做的一份最新報告指出，基於台灣對進口能源的依賴，容易因石油衝擊受傷，但現在身處人工智慧（AI）熱潮中的晶片供應鏈中心，取得強大的緩衝能力，足以讓經濟在今年有不俗的表現。

核三重啟恆春說明會 環團批程序草率核安核廢無解反對重啟

核能安全委員會（以下簡稱核安會）今在核三廠所在地恆春鎮公所舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，核三廠運轉執照屆期、設備老化，且核安、核廢與地方參與問題仍未解決，恆春居民、屏東縣監督核能安全委員會委員與近30個民間團體會前記者會，呼籲核安會正視核三重啟風險與爭議，核三重啟是公共安全與世代正義的重要能源決策，不應被視為單純行政程序。

原物料穩定措施 延長到第四季

行政院長卓榮泰昨天主持因應中東衝突民生安定專案會議，他說，受國際情勢影響，部分重要原物料價格呈上漲趨勢，但國內整體原物料供應量預估至今年八月大致穩定；各部會應將現行原物料穩定措施由原規畫期程延伸至今年第四季，提早準備。

3月景氣熱…亮第四顆紅燈 領先指標連二月滑落

國發會昨（27）日發布3月景氣燈號，再次亮出代表「景氣熱絡」的紅燈，至3月已「連四紅」，受惠於AI商機熱轉，國內經濟穩健成長。不過景氣對策信號綜合判斷分數降到39分，較2月減少2分，且領先指標已連二月

景氣燈號連四紅 學者示警Ｋ型經濟風險

景氣燈號連四紅，台股昨（27）日首見40K，不過學者提醒，最大問題是K型經濟，也就是主要仰賴AI，若未來發生AI泡沫化，也會受到衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。