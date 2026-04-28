核三重啟恆春說明會 環團批程序草率核安核廢無解反對重啟

核能安全委員會（以下簡稱核安會）今在核三廠所在地恆春鎮公所舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，核三廠運轉執照屆期、設備老化，且核安、核廢與地方參與問題仍未解決，恆春居民、屏東縣監督核能安全委員會委員與近30個民間團體會前記者會，呼籲核安會正視核三重啟風險與爭議，核三重啟是公共安全與世代正義的重要能源決策，不應被視為單純行政程序。

「核廢無解、核安風險高，恆春不該被迫承擔 」，瓊麻園城鄉文教發展協會榮譽理事長江國樑說，核三重啟存在三大疑慮。核廢問題「禍害留子孫」，政府未能說明核廢料最終處置地點與方式，核廢無解、重啟公投未過情況，不應再製造更多核廢。

恆春大光里在地文化工作者龍昶維說，核電廠實際運作、風險與決策過程，居民長期一無所知，核三廠像一座「巨大又安靜的怪獸」，存在恆春土地上40多年，卻形同被抽真空一樣，讓在地人除了接受它的存在，無從參與、理解或回應，更無從選擇。

「我是恆春人，我反核！」龍昶維說，核三廠最大的問題在於「兩個不透明」：一是建置過程不透明。核三廠是戒嚴時期的產物，地方從未真正參與決定，一開始處在被動接受，二是核安資訊不透明。當地孩子去台電南展館戶外教學，但接收到的僅是「核電安全無虞」的單向宣傳，對核廢料與運轉風險卻幾乎沒有說明。

屏東縣監督核能安全委員會委員、中山大學社會學系副教授邱花妹指出，核三再運轉審查仍高度集中技術面，僅透過形式性地方說明會回應疑慮，缺乏完整資訊公開、資訊轉譯與公眾討論機制。12天前才收到說明會公文，居民多數不知道有這場說明會。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，核能從不存在「絕對安全」，全球近50年核電歷史，三次重大核災已證明，核安不能僅以機率或標準推估。核三廠在恆春運轉40多年未發生重大事故，但不代表未來具備百分之百安全。真正核安，須建立資訊透明、民主參與及在地居民充分知情之上。福島核災後，國際普遍提高核安標準，台灣至今仍未建立足以面對廣域核災的應變制度。

地球公民基金會董事長李根政說，台灣核電歸零近一年，依官方統計，備用容量率仍維持約一成，且至2032年前並無缺電問題。當前棘手挑戰，是半導體與 AI 產業帶來超乎預期用電成長，與國際戰爭衝突下能源風險。核能非解方。核電不僅成本高昂、建置與重啟期程漫長，至今包括台灣在內，多數國家仍未解決核廢料最終處置問題。

李根政說，賴政府須清楚說明，「核安無虞、核廢有解、社會共識」具體標準與落實方式。在沒有地方同意、核廢料沒有最終處置、核安不能被保障前提，核三不具備重啟條件。