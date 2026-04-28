彭博：AI熱潮可緩衝油價今年對台灣經濟衝擊 台積電貢獻大

彭博行業研究針對台灣經濟成長前景所做的一份最新報告指出，基於台灣對進口能源的依賴，容易因石油衝擊受傷，但現在身處人工智慧（AI）熱潮中的晶片供應鏈中心，取得強大的緩衝能力，足以讓經濟在今年有不俗的表現。

彭博分析師說，台灣今年與AI相關的伺服器和半導體出口，勢將保持強勁。台灣經濟成長率繼去年成長8.7%之後，預期今年將成長6.5%。其中台積電對經濟成長的貢獻，可能超過5個百分點。

根據彭博經濟研究情景分析工具SHOK的預測，在基準情景下，若第2季原油均價維持在每桶105美元左右，隨後在年底前回落至85美元，台灣的經濟增速將降低約0.6個百分點。

所幸與AI熱潮帶來的收益相比，如此拖累尚屬溫和。與AI相關的需求正推動出口、投資和企業利潤成長，成為經濟強有力的引擎。例如今年3月，台灣出口首次突破800億美元，較上年同期激增61.8%，其中半導體、電子元件和資通訊（ICT）產品占出口的一半以上。

台積電是台灣AI驅動型經濟成長的核心力量。彭博估計2025年台積電創造的附加價值估計相當於台灣國內生產毛額（GDP）11%左右，對單一公司而言，占比異常之大，而且遠高於AI熱潮前、2019-2021年平均的5%平均值；今年貢獻度料將進一步成長。

由於台積電今年的營收與營業利益成長估將超過去年。彭博預測台積電今年對台灣GDP貢獻比率有望成長44%，對經濟成長的貢獻大約4.2個百分點。

以台積電而言，單憑獲利預期持續上修，就足以抵銷伊朗戰爭形成的逆風。

台積電的影響力遠不止於公司的直接產出。上下游產業鏈關聯效應放大了它的影響。總加台積電的直接和間接經濟產值，今年可能為台灣經濟成長貢獻5.4個百分點，高於去年的3.8個百分點。

彭博分析，台積電舉足輕重的地位有利有弊。單一公司就占到台灣GDP的約11%，這意味了只要AI熱潮持續，它就能成為強勁的成長引擎。但如果AI需求反轉出現疲軟，就將帶來風險。

在下行情境下，如果2026年第2季油價飆升至每桶平均170美元，衝擊將可能不僅限於能源成本上漲。隨著通膨上升，全球利率和信貸利差將擴大，金融環境趨緊。更高的資本成本將抑制大型科技公司在AI領域的支出。

彭博估計，一旦出現這種情況，台灣的GDP成長可能降至3.9%左右，比基準情景低約2.5個百分點。