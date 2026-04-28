美伊談判陷入僵局 街口投信：風險升溫 油價上行壓力加劇

街口投信表示，考量伊朗內部權力結構轉趨強硬，短期內談判取得突破的機率有限。若荷莫茲海峽持續受限，將對全球原油供給形成明顯壓力，進一步推升國際油價。

根據路透社的報導，由於伊朗公布突擊隊員在荷莫茲海峽登上貨船的視頻，以及有報導稱德黑蘭的防空部隊與敵對目標交戰，引發市場對中東軍事衝突再次升級的擔憂。根據以色列電台的報導，伊朗溫和派的首席談判代表－卡利巴夫已從談判團隊中辭職，顯示出伊朗強硬派和溫和派之間正在進行權力鬥爭。該位談判代表的辭職可能會導致美伊和平談判再度陷入僵局。海通期貨在一份報告中指出，停火階段越來越像是戰爭的準備階段。法人表示，如果美伊談判在4月底前未能取得關鍵進展，戰火重燃，油價可能攀升至年內新高。

此外，依據達拉斯聯邦儲備銀行的一項調查顯示，美國石油業高層預計，隨著伊朗持續不斷的戰爭擾亂全球原油供應並推高燃料價格，美國國內石油產量將會上升。根據調查顯示，43%的受訪者預計，受伊朗戰爭影響，2026年美國原油產量將增加每日25萬桶；同時有超過三分之一的受訪者表示，海灣地區的運輸成本增加，在衝突結束後將會帶動油價每桶上漲2至4美元。

值得留意的是，投資銀行高盛表示，受伊朗衝突嚴重影響的海灣石油產量可能會在荷莫茲海峽完全重新開放後的幾個月內基本恢復，但也可能需要更長時間。該投行估計，4月海灣地區每天約有1,450萬桶原油產量停產；約占戰前供應量的57%，主要是由於預防性停產和庫存管理，而不是油田遭受物理損壞。如果在石油基礎設施不再遭受攻擊的情況下，安全且持續地重新開放海峽，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的剩餘產能，將支持石油生產相對快速地恢復。

不過，假如油井長時間停產也可能導致產量下降，尤其是在低壓油藏中，需要進行修井作業才能完全恢復產量。因此停產時間越長，恢復速度可能越慢。然而，任何復甦都將受到物流和油井產能的限制。世界銀行則表示，海灣地區可用的空油輪運力已下降約1.3億桶，降幅達50%，未來將限制生產商在恢復出口後運輸石油的速度。