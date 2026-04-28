快訊

鋒面明起2天影響台灣！不排除雷雨轟全台 氣溫起伏劇烈

獨／高雄色警官邀女警開房間性騷擾行為成立 將記過拔主管職

115會考衝刺／英文學會「避雷」2大類陷阱題 培養1能力擺脫死讀書

聽新聞
0:00 / 0:00

黃豆價格回歸供需基本面 供給寬鬆壓抑走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

儘管近期能源市場波動加劇，黃豆價格走勢已逐步淡化地緣政治影響，回歸供需基本面。街口投信表示，近期黃豆加工產品價差持續走弱，反映市場對終端需求動能仍持審慎態度，價格上行缺乏明確驅動力。

供給面方面，南美仍為主導因素。阿根廷黃豆收成進度雖明顯落後，目前收成率僅約6%，短期對美國豆粕需求形成些微支撐，但整體產量預估仍維持在4,850萬噸水準，供給壓力未見實質改善。在巴西與阿根廷黃豆陸續進入出口高峰的背景下，全球供應維持寬鬆格局，限制價格上行空間。

需求面則呈現結構性分歧。美國方面，再生燃料需求持續擴張，帶動黃豆壓榨動能。3月D4 RIN產量年增達35%，顯示生質柴油與再生柴油產能穩步提升，有助於內需消化。然而，出口表現相對疲弱，近期美國黃豆出口銷售低於市場預期，在國際市場競爭加劇下，外需動能仍待觀察。

成本結構方面短期出現改善。街口投信指出，伊利諾州2025年黃豆生產成本明顯下降，有助於提升農民獲利與生產穩定性；惟展望2026年，隨著化肥價格回升，種植成本面臨再度上行壓力，加上穀物價格預期偏弱，農民利潤空間仍可能受到擠壓。

此外，中國大陸近期發布官方背景農業展望報告，預估2026年黃豆進口量將年減約6%，且未來十年呈現持續下滑趨勢，至2035年較高峰期減少逾四分之一，反映其推動糧食自給的政策方向。街口投信認為，此一結構性轉變將促使主要出口國加速市場分散與提升附加價值，並對全球黃豆貿易格局帶來長期影響。

整體而言，在全球庫存尚未明顯去化、南美供應持續釋出的情況下，黃豆市場仍以區間震盪為主。短期需持續關注氣候變數與地緣政治風險帶來的波動，但中長期走勢仍將取決於需求回溫速度與成本結構變化。

美國 巴西 阿根廷

延伸閱讀

美伊戰火波及／股市震盪房市急凍 杜拜資產重新定價

地緣風險未除但市場情緒回穩 景順：非美市場表現仍看好

美企獲利逆勢大爆發！戰爭、消費雙壓仍狂賺 贏者全拿現形

亞洲股市陷入平行時空 台韓擁抱AI頻創新高 南亞深陷油價通膨衝擊

相關新聞

南漂不再是「薪酸」選擇 南科效應…部分服務業薪資趕上雙北

隨著台積電及相關供應鏈前往台南、嘉義、高雄擴廠，南漂就業話題興起。人力銀行數據顯示，不只就業人口往南部移動，連過去遠不如北部的餐飲休閒等低薪服務業也不再「薪酸」。市場需求大的職務，如行政人員、基層門市人員、客服人員、保險業務經紀人等，中南部都會區的月薪中位數逐漸追上台北，有些則與新北齊平，甚至超車新北。

南漂物價誘人…竹科男轉戰南科 舉家入住大厝

「北部房租實在太貴了，南科又剛好有工作，想想沒有必要留台北，就決定回南科工作」，卅歲後半段班的Ｃ小姐是高雄人，念書時北上求學，畢業後留在台北工作，北漂經歷超過十年，近一、兩年回到南部工作，目前在南科的半導體業工作。Ｃ小姐說，目前工作薪資比在台北還高，又省了房租一大筆錢，雖然不一定長久留南科工作，但她已打定主意在南部買房，遠離永遠買不起房的雙北。

3月景氣熱…亮第四顆紅燈 領先指標連二月滑落

國發會昨（27）日發布3月景氣燈號，再次亮出代表「景氣熱絡」的紅燈，至3月已「連四紅」，受惠於AI商機熱轉，國內經濟穩健成長。不過景氣對策信號綜合判斷分數降到39分，較2月減少2分，且領先指標已連二月滑落，後續景氣變化仍待觀察。

原物料穩定措施 延長到第四季

行政院長卓榮泰昨天主持因應中東衝突民生安定專案會議，他說，受國際情勢影響，部分重要原物料價格呈上漲趨勢，但國內整體原物料供應量預估至今年八月大致穩定；各部會應將現行原物料穩定措施由原規畫期程延伸至今年第四季，提早準備。

景氣燈號連四紅 學者示警Ｋ型經濟風險

景氣燈號連四紅，台股昨（27）日首見40K，不過學者提醒，最大問題是K型經濟，也就是主要仰賴AI，若未來發生AI泡沫化，也會受到衝擊。

行政院長卓榮泰：穩定物價措施延至Q4

穩定物價，政院超前部署，行政院長卓榮泰昨（27）日表示，請各部會持續觀察國際情勢，並將現行各項原物料穩定措施延伸至今年第4季，提前預作準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。