黃豆價格回歸供需基本面 供給寬鬆壓抑走勢

儘管近期能源市場波動加劇，黃豆價格走勢已逐步淡化地緣政治影響，回歸供需基本面。街口投信表示，近期黃豆加工產品價差持續走弱，反映市場對終端需求動能仍持審慎態度，價格上行缺乏明確驅動力。

供給面方面，南美仍為主導因素。阿根廷黃豆收成進度雖明顯落後，目前收成率僅約6%，短期對美國豆粕需求形成些微支撐，但整體產量預估仍維持在4,850萬噸水準，供給壓力未見實質改善。在巴西與阿根廷黃豆陸續進入出口高峰的背景下，全球供應維持寬鬆格局，限制價格上行空間。

需求面則呈現結構性分歧。美國方面，再生燃料需求持續擴張，帶動黃豆壓榨動能。3月D4 RIN產量年增達35%，顯示生質柴油與再生柴油產能穩步提升，有助於內需消化。然而，出口表現相對疲弱，近期美國黃豆出口銷售低於市場預期，在國際市場競爭加劇下，外需動能仍待觀察。

成本結構方面短期出現改善。街口投信指出，伊利諾州2025年黃豆生產成本明顯下降，有助於提升農民獲利與生產穩定性；惟展望2026年，隨著化肥價格回升，種植成本面臨再度上行壓力，加上穀物價格預期偏弱，農民利潤空間仍可能受到擠壓。

此外，中國大陸近期發布官方背景農業展望報告，預估2026年黃豆進口量將年減約6%，且未來十年呈現持續下滑趨勢，至2035年較高峰期減少逾四分之一，反映其推動糧食自給的政策方向。街口投信認為，此一結構性轉變將促使主要出口國加速市場分散與提升附加價值，並對全球黃豆貿易格局帶來長期影響。

整體而言，在全球庫存尚未明顯去化、南美供應持續釋出的情況下，黃豆市場仍以區間震盪為主。短期需持續關注氣候變數與地緣政治風險帶來的波動，但中長期走勢仍將取決於需求回溫速度與成本結構變化。