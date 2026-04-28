地緣風險未除但市場情緒回穩 景順：非美市場表現仍看好

景順全球研究主管 Benjamin Jones表示，股市整體維持正面看法，偏好非美市場勝於美國市場，並預期美元於年底前走弱。然而，相關消息變化仍可能相當快速，投資配置仍應審慎應對，避免過度押注單一方向。

Benjamin Jones預期各國央行本周不會調整政策利率，市場定價也反映各央行將維持現況。雖然市場普遍預期英國央行與歐洲央行在後續會議可能進一步升息，不過這傾向認為不會發生，主因在於通膨預期仍在控制下，且這次衝擊本質上屬供給面因素所致。

最關鍵的觀察指標仍是通過荷莫茲海峽的船舶數量。同時，預測市場近期的走勢也偏向航行受阻的情況可能持續更長一段時間。整體而言，市場正持續消化短期干擾。

美國與伊朗的停火協議在最後一刻獲得延長，結果符合景順基準預期。不過，即便停火持續，過去一周通過荷莫茲海峽的航運量仍未出現明顯改善。有部分數據顯示，實際流出中東地區的原油量高於市場原本預期，主要經由沙烏地阿拉伯的東西向管線（每日輸油量約700萬桶），以及阿拉伯聯合大公國的哈布珊–富查伊哈管線（Habshan Fujairah，ADCOP，每日輸油量約150萬至180萬桶）。隨著運輸流量擴大，這些管線目前已達到最大輸送量。

不過，在衝突爆發前，每日約有1,500萬桶原油經荷莫茲海峽運輸，目前仍有約每日600萬桶供應量的缺口，且尚未包括其他石油產品。Benjamin Jones表示，全球經濟目前正透過需求減弱、戰略儲備釋放，以及中國大陸原油庫存累積速度放緩，來應對原油與石油製品供給不足的情況，從而在一定程度上緩解供需失衡。然而，這樣的調整僅對原油消費帶來有限緩衝，且尚未涵蓋其他原本經由荷莫茲海峽運輸、卻缺乏替代路線的商品，例如氦氣、鋁、硫磺等。

Benjamin Jones認為，在荷莫茲海峽的貿易未能接近全面恢復，且短期內未出現具體和平協議前，2026年布蘭特近月原油價格的下檔支撐可能落在每桶80美元；不過，市場表現較先前預期來得樂觀。此外，能源供應改道的速度與幅度，均快於部分市場先前的擔憂，但預計地緣政治風險溢價仍將持續一段時間。