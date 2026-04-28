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股價波動劇烈 股王信驊爆違約交割

聯合報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股大盤指數昨天創新高，卻傳出重大違約交割案件。證交所與櫃買中心統計，指標性大廠穩懋、股王信驊雙雙上榜，單日合計違約金額高達一點二九億元。

其中，穩懋遭新光桃園、國泰敦南、群益永和、永豐羅東及永豐天母等五家券商通報，違約金額達九六六九萬餘元；信驊則由玉山景美證券通報違約三二八三萬元。這不僅是今年櫃買市場第六起大額違約案，加計集中市場後，更是今年全台股第七起大額違約交割事件。

今年達到揭露標準的違約名單，最早為一月十五日的環宇─ＫＹ，金額為一○七二萬餘元；三月五日旺宏出現五九○二萬餘元的違約紀錄，四月十四日聯亞六八八九萬餘元，四月廿一、廿二日金居連續兩天被通報違約，金額分別高達一點一億元及二三四三萬餘元，加上昨天的穩懋與信驊，顯示近期市場波動劇烈，投資人財務壓力倍增。

穩懋四月廿三日高點曾觸及六二二元，隨後連日走跌，昨天重挫至跌停板四九二點五元，短時間內跌幅高達百分之廿點八；穩懋在觸及歷史高點六三七元後，已出現連續四日下跌的疲態。

至於股王信驊在四月廿三日至廿七日間的高低點振幅也約有百分之十四，昨天才剛觸及一萬七二九五元的新高，但高價股波動劇烈的特性，加上股王單張價格動輒需要一千六百萬元以上的資金門檻，若操作時資金規畫不夠充裕，極易在劇烈震盪中陷入違約交割的風險。

信驊 穩懋 違約交割

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