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觀察站／「拉積盤」當政績 投資人承受風險

聯合報／ 本報記者藍鈞達

台股台積電帶動下頻頻改寫高點，「拉積盤」已從市場術語，逐漸成為觀察台灣經濟的一個縮影。加權指數昨天盤中衝破四萬點，看似榮景再現，但若拆解盤面結構，這樣的上漲高度集中於少數企業，特別是台積電「一枝獨秀」，與多數產業實際景氣之間，已出現明顯落差。

政府一向將台股走勢視為重要的經濟表現之一，甚至當作政績指標，尤其年底將舉行選舉，政策做多股市也被視為助攻選情的必要手段。然而，回到實體經濟觀察，傳統產業面臨成本壓力與轉型困境，內需動能有限，多數民眾未必能公平享有經濟成長的成果。當經濟表現過度看中股市指數，且上漲集中於少數企業時，這樣的「政績」本身就帶有結構性的偏差。

更何況，當市場已出現資金過度集中與結構失衡的情況，政策面卻未積極回應相關風險。包括當沖降稅的一再延長、金管會近期放寬主動式ＥＴＦ持股限制等措施，仍持續引導資金流入股市，甚至進一步集中於權值股。政府卻沒思考，除了擴大資金參與，要如何確保市場結構的健全。

當市場資金集中於少數權值股，且資金槓桿愈來愈高時，風險其實正在累積。當前台股之所以能對通膨與利率等總體變數反應遲鈍，並非風險消失，而是被產業題材與資金動能暫時掩蓋。一旦資金環境出現變化，或核心權值股出現修正，過度集中的結構將使市場波動被放大，承受風險的，很可能正是被引導進場的多數投資人。

因此，當「拉積盤」成為市場常態，政府若持續以指數表現作為經濟亮點，卻未同步強化產業結構與市場韌性，等同默許資金往單一方向集中。真正需要被檢視的，不是台股能否再創新高，而是這樣的上漲，是否建立在一個健康且可持續的基礎之上。

股市可以是經濟的櫥窗，但不能只是櫥窗。當櫥窗愈來愈亮，內部裝潢結構卻愈來愈失衡時，這樣的榮景終究只是表象。如果政策仍停留在「讓指數好看」，而忽略讓結構更穩，那麼「拉積盤」所創造的，不會是政績，而可能是下一個需要被善後的風險。

台積電 台股

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