AI與能源 亞股2個平行時空

亞洲金融市場近來表現，彷彿活在兩個平行時空。在南亞與東南亞，高油價加重貿易收支負擔，導致印度、印尼及菲律賓股市重挫。而在東亞，市場對晶片業和人工智慧（ＡＩ）產業的狂熱，推動日本、南韓和台灣股市屢創新高，完全不把中東戰爭放在眼裡。

這樣的分歧，凸顯全球市場兩條並行發展邏輯。投資人懲罰容易受高能源成本衝擊的經濟體，卻認為只要能參與未來成長關鍵的產業，便可以無視短期的地緣政治風險。由於美伊和談進展緩慢，荷莫茲海峽控制權懸而未決，能源長期中斷的風險更加劇亞洲市場的分歧。

彭博行業研究策略師陳明康說：「南亞表現遜於偏重科技業的北亞，主因在於缺乏ＡＩ題材。南韓、台灣及日本同樣仰賴石油。這可能是一個結構性問題，南亞或許需要主動出擊去解決，尋求更緊密切入區域科技供應鏈途徑。」

伊朗戰爭二月底爆發時，高油價衝擊依賴進口能源的亞洲經濟體，各地市場都出現拋售。但隨著戰事拉長，投資人開始感到疲乏，並轉向戰前交易模式，重新買進ＡＩ相關類股。

東亞市場已大致收復衝突發生以來的跌幅。台灣加權指數自開戰以來上漲近百分之十，在主要市場中表現最佳；南韓綜合指數上漲約百分之四；日經指數廿七日收盤首次突破六萬點大關，再創新高；中國滬深三百指數也走高。

其他地區表現則相對疲軟。印度五十指數下跌約百分之五，明晟東協指數下跌約百分之七，菲律賓和印尼的基準指數跌幅均超過百分之十。

東亞市場展現韌性，主因在於市場由切入全球半導體供應鏈的企業主導，這正是ＡＩ熱潮骨幹。台灣台積電、南韓三星電子和ＳＫ海力士等公司受惠於需求飆漲，且目前看來這股需求相對不受地緣政治風險影響。

相較之下，南亞和東南亞正設法應付高油價引發的通膨，不僅侵蝕經常帳收支，也導致匯率走弱，這些壓力縮減決策者的因應空間。由於缺乏類似的科技題材來吸引資金流入，這些地區市場表現持續落後。

匯率表現也呈現類似的態勢。人民幣和台幣相對穩定，印度與部分東南亞國家的貨幣則持續承受貶值壓力。

野村控股亞洲區首席經濟學家瓦爾瑪表示，分歧原因有三。一是印度和東南亞受能源衝擊程度較大，緩衝空間比東亞少；二是東亞的財政狀況較為穩健；三是ＡＩ熱潮支撐東亞的成長和市場，卻並未為印度和東南亞帶來太多助力。