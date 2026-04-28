K型經濟 台股隱憂現 投資別衝過頭

台股大盤指數昨天盤中站上四萬點，學者指出，台股目前是以台積電為核心的ＡＩ供應鏈一枝獨秀，是ＡＩ強勁需求帶動的行情，後續如果有法人要獲利了結下車，風險就相對高。此外，台股隱憂「最大問題是Ｋ型經濟」，目前台股漲幅靠ＡＩ相關供應鏈及題材性上漲，但這股投資熱潮與美國經濟息息相關，要觀察美國經濟是否受戰事影響，一旦出現衰退，就有ＡＩ泡沫風險。

東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，台股基本面因ＡＩ引擎帶動表現強勁，ＡＩ需求出乎預料的強勁，尤其是各家科技巨頭持續進行ＡＩ投資擴大資本支出，以致ＡＩ相關供應鏈持續噴發。比較擔心的是，若有法人想要獲利了結下車，但有些投資人可能是在高點進場，風險相對高。從投資人角度來看，擔心有點衝過頭，恐怕要更謹慎。

邱達生說，目前台股是以台積電為核心的ＡＩ供應鏈一枝獨秀，並非全面性個股都平均上漲，就像有一部超級引擎非常強，其他引擎幾乎熄火；但ＡＩ投資目前是否獲利，大家仍有疑問，如果獲利並未真正落地，就會有風險。對台灣來說，則是產業不均，造成與非ＡＩ的產業距離愈來愈拉開，拉大所得分配差異。

此外，中央大學台經中心昨公布四月消費者信心指數，中央大學經濟系教授吳大任指出，民眾對投資台股信心指數廿三點○九點雖小幅上升，但指數接近二○二三年九月的歷史最低點，仍屬嚴重悲觀，中東戰爭爆發至今，雖然股市持續上漲，但民眾看法反而傾向悲觀。一來是對股市高檔的投資風險居高思危，另一個原因是不同類股表現不同，台積電等類股雖不斷創新高，但有些甚至創新低，「台股上四萬點，不是人人都漲，很多公司下跌」。

對於台股表現的隱憂，吳大任直言，「最大問題是Ｋ型經濟」，台股漲幅靠ＡＩ相關供應鏈及題材性上漲，美股主要也是費城半導體指數上萬點在推動，這些都是靠美國七大科技公司表現在撐。這股投資熱潮與美國經濟息息相關，如果美國經濟維持強勁，ＡＩ泡沫風險低，但風險是中東戰事，如果戰事持續助長美國物價上漲，影響美國家庭經濟，購買ＡＩ服務能力下降，就有泡沫風險。