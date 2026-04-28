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原物料穩定措施 延長到第四季

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

行政院長卓榮泰昨天主持因應中東衝突民生安定專案會議，他說，受國際情勢影響，部分重要原物料價格呈上漲趨勢，但國內整體原物料供應量預估至今年八月大致穩定；各部會應將現行原物料穩定措施由原規畫期程延伸至今年第四季，提早準備。

針對交通運價平穩措施辦理情形，交通部說，已於廿三日記者會發布「計程車油價補助措施」，目前正進行系統與行政作業銜接，預計五月廿日上路。交通部也針對公路客運、國內船舶、國內航空等運輸業提出運價穩定措施，透過補貼協助業者吸收油價上漲壓力，全面穩定運價。

卓榮泰表示，交通部所提措施主要為直接協助受到油價上漲衝擊的運輸業者，不僅簡化申請流程，也透過系統直接發放，讓業者感受政府協助與用心。

在瀝青供應方面，經濟部說明，經盤點中油及中塑瀝青庫存為六點一萬噸，以國內需求每月約一點九萬噸估算，確認可足量供應至六月底。卓榮泰說，在瀝青供應量已可掌握前提下，經濟部應持續關注價格變化，並留意是否有回穩趨勢。

中油 行政院長 交通部

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