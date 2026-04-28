南漂物價誘人！竹科男轉戰南科 舉家入住大厝

「北部房租實在太貴了，南科又剛好有工作，想想沒有必要留台北，就決定回南科工作」，卅歲後半段班的Ｃ小姐是高雄人，念書時北上求學，畢業後留在台北工作，北漂經歷超過十年，近一、兩年回到南部工作，目前在南科的半導體業工作。Ｃ小姐說，目前工作薪資比在台北還高，又省了房租一大筆錢，雖然不一定長久留南科工作，但她已打定主意在南部買房，遠離永遠買不起房的雙北。

另一位台北科技男原本在竹科工作超過十年，被南科挖角後在台南買房，看上南部物價低，居住空間大，可以三代同堂，最近連父母一起舉家南遷，全家一起加入「南漂族」。

一○四人力銀行永續長鍾文雄分析，台灣的產業分布逐漸由北往南移動，以往中南部的求職者，為了尋求機會，多數北漂來台北工作。為了減輕房租負擔，會選擇租屋在新北、通勤到台北的工作方式，但新北市身為蛋白區的壓力，生活開銷已逐漸與台北靠攏，雖然省了一點房租，但是通勤成本逐漸攀升，每月儲蓄甚至不比在中南部工作來得多。

Ｃ小姐是文組背景，畢業後在台北的科技業從事行銷及客服工作，後來轉為ＡＩ資料庫處理工作。科技業薪資雖然比較好，但北部房租逼走了她，「這兩年漲太凶，剛好租約到期，南部又有工作機會，就覺得沒有必要留在台北」。

她說，以前高雄、台南工作機會少，擔心薪資低，畢業後自然留在台北工作，如今已有一定資歷，南部薪資也提高了，她在南科的薪資比台北高。只是這一年她住高雄家裡，雖然空間比台北租屋大很多，但通勤時間太長，最近打算在南科附近租房子，更遠想的是買房，以後不管在哪裡工作，至少有自己的房子。

「現在南部興起，起碼多了一個選擇」，一一一一人力銀行發言人莊雨潔說，北部產業比較多元，留在台北工作可以平行移動在不同產業，如今南部機會多了，工作穩定，產業發展初期，升遷機會也比在北部多，「正在看見它的轉變」。

莊雨潔分享身邊也有台北人往南移的例子，這位朋友原本在竹科工作超過十年，前幾年被挖角去南科，後來發現一樣的薪資，南部物價低，可以讓他過比較好的生活，到南科生了第二胎，在台南買的房子比在台北大很多，還可以三代同堂，最近把原本住在台北的父母接到台南。

莊雨潔說，「或許原本在竹科薪資比較高，但如果把房價放進去就不一定了」，加上若資歷比較久，到南科可能比較容易升官，薪資也不一樣了，這樣計算，「反而南部拉大與北部距離」。