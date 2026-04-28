南漂不再是「薪酸」選擇！南科效應 部分服務業薪資趕上雙北

隨著台積電及相關供應鏈前往台南、嘉義、高雄擴廠，南漂就業話題興起。人力銀行數據顯示，不只就業人口往南部移動，連過去遠不如北部的餐飲休閒等低薪服務業也不再「薪酸」。市場需求大的職務，如行政人員、基層門市人員、客服人員、保險業務經紀人等，中南部都會區的月薪中位數逐漸追上台北，有些則與新北齊平，甚至超車新北。

「科技業扮演轉型引擎，不用再委屈南漂就業了！」一○四人力銀行永續長鍾文雄說，電子資訊產業在中南部的求供比來到二點二七至二點六二，等於每人可分配到約二點五個工作機會；當高科技人才回流或南移，伴隨而來的高消費力與人才居住需求，進一步支撐基層行政、門市與業務職務的調薪動能，讓「南漂」不再是退而求其次的選擇。

從營收表現也可看出南部就業市場翻轉事實。竹科過去在科技業發展一枝獨秀。受惠於ＡＩ浪潮與半導體先進製程的強勁需求，近年來南科表現急起直追，竹科去年營業額一點七兆元，雖較前年成長百分之十二點二五，但南科去年營業額達二點九七兆元，較前年成長百分之卅四點二六。竹科就業人數近十八萬人，南科去年就業人數逼近十萬人，較前年增加五六八二人，成長驚人。

鍾文雄表示，從一○四數據觀察，今年一月和去年同期相比，期望在中南部工作的人數比率成長百分之十三以上，大於留在北部的百分之十一點○三，顯示南漂數增多，中南部職場漸趨熱絡。

一○四發現，諸如行政人員、基層門市、專櫃人員或客服人員，中南部薪資都與北部拉近，其中行政人員在台中、台南、高雄月薪中位數三點五萬元，追平新北市的三點五萬元，台北市則為三點八萬元。客服人員亦然，中南部月薪中位數三點八萬元，與新北三點八萬元齊平、台北四萬元。

鍾文雄表示，以工程類的軟體工程師為例，新竹縣市因產業聚落密集，人力市場競爭下，月薪中位數還是最高，約六點九萬元；台北、新北約六萬元，台中五點二萬元，高雄五萬元，南北薪資落差較大，但受惠於南科效應，帶領許多高薪產業鏈進駐，消費力提升，人才需求大，為了搶人才，重塑當地產業鏈薪資，拉近北中南服務業薪資差距。

一一一一人力銀行發言人莊雨潔指出，中南部服務業如連鎖咖啡等外場人員，尤其是高雄、台南的部分店家開出薪資都比新北高，甚至直逼台北，雖然可能與門市狀況地點不同，但可以看出南台灣因為比較多人才回流，加上科技業進駐南台灣，都帶動薪資接近北部。另外則是因南部人才缺口大，必須提高薪資留人。至於未來的薪資成長性，南台灣服務業現在才開始加薪找人，因此往上成長空間的確比北部大。