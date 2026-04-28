行政院長卓榮泰：穩定物價措施延至Q4

穩定物價，政院超前部署，行政院長卓榮泰昨（27）日表示，請各部會持續觀察國際情勢，並將現行各項原物料穩定措施延伸至今年第4季，提前預作準備。

政府已啟動多項物價穩定措施。減稅方面，包含汽、柴油、液化石油氣貨物稅減徵幅度至法定最高的50％；關鍵原物料包括進口黃豆、小麥、玉米營業稅、小麥進口關稅，奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；水泥(卜特蘭一型）貨物稅減半。這些稅負減徵措施原定實施至9月30日，將評估延長至今年第4季。

另外包括油價維持亞鄰最低價，並啟動專案平穩機制，每周吸收至少60％售價漲幅；桶裝瓦斯、民生用天然氣均凍漲。電價4月已凍漲，卓揆裁示評估延長物價穩定措施，是否代表10月將繼續凍漲電價，仍待電價審議會討論。

卓榮泰昨主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，國內各項平穩措施均持續實施中，請各部會持續觀察整體國際情勢發展，適時採取必要因應作為，應將現行原物料穩定措施由原規劃期程延伸至今年第4季，降低國際不確定性影響。

針對交通運價平穩措施辦理情形，交通部說明「計程車油價補助措施」，目前正進行系統與行政作業銜接，預計5月20日上路。

除計程車外，交通部亦針對其他運輸業（公路客運、國內船舶、國內航空）提出運價穩定措施，透過補貼方式協助業者吸收油價上漲壓力，全面穩定運價。卓榮泰說，交通部所提措施主要為直接協助受到油價上漲衝擊的運輸業者，不僅簡化申請流程，也透過系統直接發放。

瀝青供應方面，經濟部說明，經盤點中油及中塑瀝青庫存為6.1萬噸，以國內需求每月約1.9萬噸估算，確認可足量供應至6月底。卓榮泰表示，在瀝青供應量已可掌握前提下，經濟部應持續關注價格變化，並留意是否有回穩趨勢。

卓榮泰指出，時序將邁入5月，各部會應將現行原物料穩定措施，由原規劃期程延伸至今年第4季，提早多做準備，並提出有效因應計畫與作為。