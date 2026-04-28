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景氣燈號連四紅 學者示警Ｋ型經濟風險

經濟日報／ 記者陳素玲胡順惠／台北報導

景氣燈號連四紅，台股昨（27）日首見40K，不過學者提醒，最大問題是K型經濟，也就是主要仰賴AI，若未來發生AI泡沫化，也會受到衝擊。

國發會昨發布3月景氣燈號，雖亮出熱絡紅燈，但分數較2月減少2分，其中領先指標不含趨勢指數為102.58，也較2月下滑0.14%。

中央大學台灣經濟發展研究中心昨日發布4月消費者信心指數（CCI）總指數62.47點，較上月微升0.17點。令人意外的是，台股昨日衝上4萬點，但其中「未來半年投資股市時機」只小升0.21點，未反映台股走勢。

中央大學經濟系教授吳大任指出，4月消費者信心指數中，民眾對投資台股信心指數23.09點雖小幅上升，但接近2023年9月歷史低點，仍屬嚴重悲觀，中東戰爭爆發至今，雖股市上漲，但民眾看法反而傾向悲觀。

他分析，一來是對股市高檔的投資風險居高思危，另一個原因是不同類股表現不同，台積電等類股雖不斷創新高，但有些甚至創新低，「台股上4萬點，不是人人都漲，很多公司下跌」。

對台股表現隱憂，吳大任直言「最大問題是K型經濟」，台股漲幅靠AI相關供應鏈及題材性上漲，美股主要也是費半指數上萬點在動，這些都是靠美國七大科技公司表現在撐。如果美國經濟維持強勁，AI泡沫風險低，但風險是中東戰事，如果戰事持續助長美國物價上漲，影響美國家庭經濟，購買AI服務能力下降，就有泡沫風險。

美股 台積電 吳大任

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