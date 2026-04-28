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3月景氣熱…亮第四顆紅燈 領先指標連二月滑落

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
3月景氣燈號，連四月亮起代表景氣熱絡的「紅燈」。 聯合報系資料照
3月景氣燈號，連四月亮起代表景氣熱絡的「紅燈」。 聯合報系資料照

國發會昨（27）日發布3月景氣燈號，再次亮出代表「景氣熱絡」的紅燈，至3月已「連四紅」，受惠於AI商機熱轉，國內經濟穩健成長。不過景氣對策信號綜合判斷分數降到39分，較2月減少2分，且領先指標已連二月滑落，後續景氣變化仍待觀察。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，3月景氣分數回落，主要來自兩項因素。一是工業及服務業加班工時由紅燈轉為黃紅燈，主因春節落點差異影響逐漸消退，減少1分；二是製造業營業氣候測驗點由綠燈轉為黃藍燈，主要受中東衝突推升國際油價與不確定性影響，廠商對未來半年景氣轉趨審慎同樣減少1分。

至於其餘七項燈號維持不變，包含海關出口值、股價指數、工業生產指數、批發零售餐飲營業額等，都維持熱絡紅燈；貨幣總計數M1B則維持綠燈。

從景氣指標觀察，3月領先指標轉為下滑，且已連續兩個月下降，主因外銷訂單動向轉弱，尤其傳統產業在國際情勢影響下，接單轉趨保守。不過，同時指標則已連續七個月上升，反映當前經濟活動仍處擴張階段，短期內景氣仍具韌性。

陳美菊指出，雖部分指標轉弱，但整體經濟動能仍具支撐，出口、生產與內需表現持續穩定，特別是在AI應用需求帶動下，相關產業景氣維持熱絡，成為支撐整體景氣的重要力量。

陳美菊分析，近期AI應用持續擴展，從生成式AI延伸至邊緣AI與各類新興應用，帶動高效能運算與先進製程晶片需求強勁，半導體產能持續滿載，企業資本支出也持續擴大，有助支撐投資動能與整體經濟成長。

展望未來，隨全球雲端大廠投入AI基礎建設，新一代運算產品陸續出貨，出口動能可望延續；投資方面，半導體業者擴廠與供應鏈升級，加上政府推動13項戰略產業及數位、淨零雙轉型政策，將持續挹注成長力道。

內需方面，在就業市場穩定、股市上揚帶動財富效果，及減稅措施與演唱會、運動賽事活動加持下，民間消費可望維持活絡。國發會提醒，中東地緣政治情勢與美國貿易政策變化，仍將增加全球經貿與通膨不確定性。

中東 國發會 景氣燈號

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