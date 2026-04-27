春雨挹注水情回穩 新竹地區解除減壓供水轉綠燈

經濟部水利署今天表示，受惠近期春雨鋒面降雨挹注及各項節水調度措施發揮成效，全台供水情勢趨於穩定，其中新竹地區寶山及寶二水庫蓄水率回升至近7成，因此新竹地區水情自今天起由「減壓供水」黃燈調整為「水情提醒」綠燈，台中地區維持綠燈，其餘地區水情正常。

水利署指出，旱災應變小組今天召開第3次工作會議，盤點近期水情變化。23日至25日春雨為全台水庫帶來約4600萬噸水量，包括石門水庫進帳約860萬噸、寶山及寶二水庫約230萬噸、鯉魚潭水庫約800萬噸、德基水庫約900萬噸；同時，高屏溪流量也回升至每秒16.2立方公尺，對各地水情均有助益。

水利署表示，新竹地區整體供水穩定度提升，因此自今天起調整為綠燈。台中地區方面，鯉魚潭及德基水庫蓄水均有增加，但鯉魚潭水庫蓄水率仍低於5成，考量後續一期稻作抽穗期用水需求，水情燈號維持綠燈。

至於南部地區，水利署說明，雖然近期降雨較少，但透過優先運用高屏溪川流水、推動產業節水及再生水利用、靈活調度區域水庫水源，以及加強農業灌溉管理等措施。台南地區主要供水水庫蓄水量整體約1.5億噸，可支應公共用水至6月底，供水無虞。

此外，水利署指出，隨水情改善，科學園區及產業園區自主節水目標已由7%下修至5%。

水利署強調，預估未來一季降雨量為正常至偏少，將持續掌握降雨時機，強化節水灌溉與水源調度，同時因應汛期將至，也將加強防汛整備，確保各地供水安全穩定。

水情燈號依據節水措施強度，共分成4種顏色，綠燈代表水情提醒；黃燈代表減壓供水；橙燈代表減量供水；紅燈代表分區供水或定點供水。