強化友善育兒職場 園管局：新園區將預留托育設施

為推動友善育兒環境，經濟部產業園區管理局今天表示，目前全台81處園區中僅7處設有教保機構，未來新設園區將提前規劃托育設施，其中楠梓科技產業園區將增設2歲以下托嬰中心，預計明年底開辦營運，規劃收托60名嬰幼兒，完善幼兒照護體系。

經濟部今天舉辦「友善托育助留才 幸福職場好未來」記者會，園管局副局長劉繼傳表示，為落實總統賴清德「0到6歲國家一起養」政策，盤點現有園區資源後，目前在基隆大武崙、新竹、雲林、台中大甲幼獅、彰濱、高雄楠梓及宜蘭龍德等7處設有教保機構，共招生416人，協助員工兼顧工作與家庭。

劉繼傳提到，托育設施設置條件嚴格，包括場地須位於3樓以下等限制，但多數園區已成立逾30年，早期建物未納入相關規劃，低樓層空間多已由行政單位或金融機構使用，導致可設置場域有限，盤點後僅7處較適合設立。

不過，劉繼傳談及，園管局也鼓勵具規模的園區廠商自行設立幼兒園或托嬰中心，例如半導體大廠日月光就成立三好幼兒園，另也有勞動部進駐台南官田園區設置幼兒園的模式，以滿足園區勞工育兒需求。

劉繼傳說明，未來新設園區將「超前部署」，在服務中心或新建大樓時預留托育空間，包括台糖開發中的嘉義、高雄及台南等4處產業園區均將納入規劃；科技產業園區如屏東、仁武及楠梓等新建案，也會優先保留托育與托嬰空間。

劉繼傳指出，楠梓科技產業園區除既有幼兒園外，已獲衛生福利部核定新台幣2282萬元經費將增設2歲以下托嬰中心，預計明年12月完成裝修並開辦營運，收托60名嬰幼兒，以進一步擴大托育服務量能。