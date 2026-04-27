彭啓明出席東京新創盛會 盼台日持續深化合作

環境部長彭啓明受邀出席日本新創盛會，並與東京都知事小池百合子互動；彭啓明視小池為環境行政的榜樣，盛讚小池在擔任環境大臣期間的「惜物、不浪費」，盼台日持續深化合作。

環境部今天發布新聞稿表示，彭啓明於今天受邀出席亞洲最大規模新創盛會SusHi Tech Tokyo 2026，並於開幕儀式中與小池百合子、愛沙尼亞數位發展部長同台。

SusHi Tech由東京都廳主辦，聚焦人工智慧、機器人、自動化、城市韌性及未來生活科技等前瞻領域，為亞洲最具代表性之城市創新與科技新創展會。彭啓明不僅發表演講，展現台灣以科技帶動環境治理的成果，更在會中向從政典範小池百合子致敬。

彭啓明強調，面對全球環境挑戰，台灣「數位轉型」與「循環經濟」雙軌並進，並落實AI All In的具體行動。透過AI與物聯網結合達成24小時精準執法，未來將有更多AI應用於環境治理。

彭啓明說，數位化與永續轉型是全球共同的課題，台灣與愛沙尼亞、日本在這些領域有極大的合作空間。

彭啓明與小池交流時提到，將她視為環境行政的榜樣，指小池在擔任環境大臣期間，成功推動「CoolBiz」與「Warm Biz」，將艱澀的減碳專業轉化為大眾易懂的生活準則，並將「惜物、不浪費」觀念推向國際，其遠見至今仍深深影響台灣的環境政策。

行程中也包含觀摩SpoGomi賽事，將正式引進台灣，學習如何透過「遊戲化」推動全民減廢；以及參訪將閒置空間再造的SKWAT KAMEARI ARTCENTRE等案例，做為台灣推動全民參與環境保護的重要參考。

彭啓明指出，台灣願作為全球企業與政府的「去風險合作夥伴」，未來計畫透過AI釋放25%的公務人力動能，並將其投入創新治理。台灣與日本同處氣候變遷前緣，未來將持續深化合作，攜手共創生生不息的全球永續善循環。