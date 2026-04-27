如何克服川普關稅 台管院選拔除大陸以外勝出的亞洲傑出台商

台北經營管理學院(以下簡稱台管院)主辦的2026年第二屆傑出亞洲台商獎選拔即日啟動，今年從五大類擴大為九大類別，歡迎各界台商報名，選拔時間到6月30日截止。

為表揚台商本業上的傑出成就及對亞洲經貿的貢獻，台管院去年起創立亞洲台商獎。台管院院長陳明璋指出，亞洲是除了中國大陸之外全球第二大供應鏈中心，許多台商早期響應新南向政策，前往東南亞等亞洲國家投資，在中國大陸的台商，2008年前後也從中國大陸轉進東南亞等亞洲國家投資，形成台商全球布局的第二個製造業供應鏈群聚中心。

大陸台商近年受到川普關稅衝擊，興起新一波轉往東南亞發展熱潮。陳明璋指出，台商一開始勢必遭遇困難，政府與社會各界應給予適時的鼓勵和協助，以具體有力的行動表彰亞洲台商的貢獻。

台管院舉辦的傑出亞洲台商獎，主要在表揚台商在亞洲各國經營有成及轉型升級的努力。為凸顯選拔的專業性和公信力，選拔委員會係由官界（政府官員）、學界（大學校長）、產界（台灣工商界、亞洲各國台灣商會聯合總會總會長、媒體負責人）組成，行政院前院長陳冲擔任主任委員。評選經由初選、複選、決選等階段，採書面與訪談方式評量，始決定當選名單，希望選出正派經營，且在品質、安全、環保、勞動關係等皆有卓越表現，並重視社會責任與消費者權益及積極從事公益活動的企業代表。

第一屆已選出10家企業、12位企業家。第一屆獎項有五項，今年擴大為九項，包括企業績效類的企業典範、通路標竿、ESG、轉型升級、接班傳承、創新經營和青年創業等七大獎項，以及特别具有公益意義的商會貢獻和回饋鄉里獎項。

陳冲指出，亞洲各地台商大都曾遭受經濟不景氣壓力，能率先走出困境，成為眾多台商學習轉型升級的一盞明燈，這也使得舉辦傑出亞洲台商獎深具意義。參選者可自薦，或由亞洲各國台灣商會聯合總會、相關行業公（協）會等推薦參選。

有興趣參與選拔台商請與台北經營管理研究院秘書處（傑出亞洲台商選拔評審委員會）聯絡，台管院將提供相關報名表格資料，填寫後報名參加。選拔辦法詳情參閱網站www.mit-tpe.org公告。聯絡人：洪先生、許主任。台北市基隆路二段 221 號 4 樓 ，電話:(02) 8732-3216，e-mail：apply.select.mit@gmail.com ， http:// www.mit-tpe.org