AI與出口撐場 3月景氣燈號連四紅但降至39分

卓榮泰27日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，受國際情勢影響，部分重要原物料價格呈現上漲趨勢，增加業者成本負擔，但國內整體原物料供應量預估至2026年8月大致穩定，各項平穩措施均持續實施中，請各部會持續觀察整體國際情勢發展，適時採取必要因應作為；此外，各部會應將現行原物料穩定措施由原規劃期程延伸至今年第4季，提早多做準備，並提出有效的因應計畫與作為，以降低國際戰事帶來的不確定影響。

2026-04-27 16:40