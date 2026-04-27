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AI與出口撐場 3月景氣燈號連四紅但降至39分
國發會27日發布最新景氣概況，3月景氣對策信號綜合判斷分數略降至39分，較2月上修值41分減少2分，燈號連續4個月呈現代表景氣熱絡的紅燈。不過，領先指標轉為下滑，顯示雖然國內經濟目前仍維持穩健成長，但後續景氣變化仍須觀察。
展望後市，國發會經濟發展處處長陳美菊分析，全球雲端大廠持續推進AI基礎建設，加上新一代運算產品出貨，以及代理AI、邊緣AI等應用快速發展，出口可望延續高速成長。投資方面，國內半導體大廠增加資本支出，帶動供應鏈擴廠與產線升級，也有助挹注民間投資動能。
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