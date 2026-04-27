【重磅快評】稅收大幅超徵普發現金法制化侵犯了誰？

立法院國民黨團再推預算法草案，主張政府稅收大幅超徵時應普發現金，民進黨反對，閣揆卓榮泰更批在野黨「錯誤屢試不爽，行政權已被侵犯」；但問題是過去政府甚少大幅超徵，民進黨執政卻連年發生，是財政部稅收預估能力退化？還是特別預算玩太兇？小小規範就說是侵犯行政權，但真正不爽恐怕是市井小民。

立法院財政委員會3月去年初審通過預算法增訂第八十一條之一條文草案，明定法定稅課收入全年實徵淨額達當年度預算編列數120％或超徵3000億元時應普發現金，但全案保留院會協商；去年八月立法院會決議另定期處理後擱置。立法院國民黨團上周院會又提出相關修法逕付二讀，交付黨團協商。

國民黨團認為，過去普發現金都是一次性發放，希望推動「還稅於民」制度化，透過透明機制把多收的錢回饋全民，建立可長可久的制度；但民進黨團反對，指藍白阻擋總預算付委、干擾正常審查，現在卻轉頭推「普發現金」討好民眾，在野黨不要只想做「無本生意」。

卓榮泰也詳述為何反對普發現金法制化，指立法院用法案侵犯行政權，違背憲法規定，在野黨屢次不尊重預算法，錯誤屢試不爽，行政權已被侵犯，讓政府財政失去彈性，絕非國家長遠發展之計；卓更說，當實徵數超過預算數，政府會依國家需要、社會發展及人民最該幫忙的部分在預算上展現出來。

國民黨推修法有其背景，雖然藍綠執政都普發現金，但時空背景不一樣；民進黨執政後，國債連連增加，2016年是5.3393兆元、2022年5.69兆元，2024年已突破6.4兆元，但奇怪的是，稅收卻連連超徵，2021年超徵4327億元、2022年5237億元、2023年3860億元，2024年超徵5283億元，創史上新高，若非在野力爭，去年怎有「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元？

數字背後很耐人尋味，同一批財經官員，以前稅收預估還算合理，為什麼民進黨執政後卻連連失準？甚至超徵動輒3000億元以上，景氣有那麼難掌握嗎？一年不準也就算了，連年不準，那可能就有在野黨立委批評「不是笨，而是壞」的情況，這也說明為何超徵總伴隨特別預算案出台的原因。

民進黨政府特別愛用特別預算，例如前瞻基礎建設、防疫紓困、國防採購等，說好聽是可提高行政效率、政策靈活考量，但也正好藉此避開財政紀律的束縛，因不納入收支差短計算，帳面可以美化，更可避開立法院審議及迅速撥款，後遺症就是浮編預算、債留子孫及財政紀律失守。

國民黨推預算法草案，其實只是劃上一條小小的紅線，某種程度限制財政部低估稅收情況再發生，不讓人民產生錯覺，以為政府年年都有賸餘；其實，若將特別預算納入已大幅超支，否則國債怎會連年攀升？

稅收大幅超徵普發現金制度化，只是規範財政運用不能任由行政部門裁量，但民進黨若真要動腦筋，花樣多得很，在野黨還真是很難防堵；卓榮泰敢不副署、不執行三讀法案，行政權已大到無邊無界，還怕被侵犯嗎？