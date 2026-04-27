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數發部防災積木元件創新賽開跑 籲公民攜手強化韌性

中央社／ 台北27日電

數發部今天宣布，「防災積木元件創新賽：公民科技拼出韌性台灣」即日起至6月1日開放徵件，本次競賽以馬太鞍溪堰塞湖災害事件為情境，號召民眾組隊開發如同積木般可重複使用、彈性組合的防災數位工具，盼透過公民科技協作，強化台灣數位防災體系。

數發部發布新聞稿表示，「防災積木元件創新賽：公民科技拼出韌性台灣」正式啟動徵件。本次競賽導入「積木式設計」概念，以馬太鞍溪堰塞湖災害事件當情境，號召全國技術社群、公部門及關心公共議題的民眾組隊參與，開發防災數位工具。

數發部指出，面對氣候變遷帶來的極端天氣與複合式災害挑戰，防災工作已不僅是單一機關的任務，需要跨部門、跨社群協力共創。當災害發生時，最能反映真實需求與操作挑戰的使用經驗，多來自在地公民與第一線人員，他們的回饋與實務經驗，是發展可用、易用，且具擴充性防災元件的重要基礎。

數發部提到，若能透過開放架構與共用元件庫，將回報、彙整、分析、視覺化等功能拆解為可重組的「防災積木」，無論是既有系統優化或新系統建置，都能快速拼接、即時上線，大幅提升應變效率。

數發部說明，活動延續公民科技精神，期望透過競賽機制，催生可開源、共享、延續發展的防災功能元件，逐步建立防災通用元件庫，做為未來中央與地方政府、民間團隊共同運用的數位基礎建設。

數發部呼籲，競賽過程鼓勵參賽團隊善用生成式AI與各類智慧化技術，無論在構想發展、介面設計、程式開發，或直接將AI融入元件功能本身，皆可成為創新亮點，希望透過公私協力與技術共創，讓防災不只是一次性專案成果，而是能持續堆疊與優化的公共資產。

數發部 馬太鞍溪

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