核三廠換照28日辦地方說明會 環團籲除役不重啟

核安會明天將舉辦核三廠運轉執照換發案地方說明會。環團台灣蠻野心足生態協會今天指出，核三有地質風險，歷年來火災、事故頻傳，且核廢問題未解等；呼籲核三除役，不再重啟。

核能安全委員會明天將於屏東縣恆春鎮公所舉辦「核安會審查核三廠運轉執照換發案」地方說明會。台灣蠻野心足生態協會今天發布6點聲明，呼籲核三應除役，不要冒險重啟核電。

蠻野心足表示，首先，核三廠的地質風險，應於決策前，充分調查、揭露，並納入考量。 核三廠有恆春活動斷層通過廠區，過去安裝地震儀時，曾挖到易燃沼氣。相關地質風險，應充分揭露及考量。

第二，核三廠歷年起火、輻射外洩、其他異常狀況，應充分揭露並說明如何避免再犯。核三廠曾發生至少7次起火事件，包含造成停機1年2個月的「七七大火」；喪失全部電源，差點引發核災的「三一八全黑事件」；以及因設備老舊引發的火災事故。

此外，核三廠至少發生35次輻射污染事件，包含管線爆裂輻射蒸氣洩漏；廢料廠房水溝污染；甚至5千加侖輻射廢水污染南灣沙灘等。

第三，核三廠減容中心長期焚燒低階核廢料健康風險；第四，核三廠地質條件惡劣，不適合長期貯存高階核廢料，應說明最終貯存場址在哪；第五、若核三廠再運轉後，不幸發生核子事故，如何妥善撤離、安置居民及相關賠償規劃應充分說明。

蠻野心足以福島核災為例，居民撤離範圍約30公里、美國撤僑範圍約80公里，核三廠相同距離，居民人數分別為約6萬人及近400萬人，若核三再運轉後，不幸發生核子事故，如何妥善撤離安置居民應充分說明。

最後，核三廠再運轉所需設備更新、補強成本，應進行經濟效益分析。國際上許多民營核電廠因設備更新、安全提升所需成本高昂，不符經濟效益，而選擇如期除役甚至提前除役。台電為國營事業，不能因為花的是公帑，就不考慮經濟效益，慷全民之慨。