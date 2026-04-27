Fed 本周將維持利率不變 市場預期降息延後、結構性利多支撐油礦金

美國聯準會（Fed）將於4月28-29日召開利率會議，市場預期Fed本次將按兵不動。法人指出，中東局勢不定，Fed即使今年降息，時點應該也會在年底，多項有利因素將支撐原油、礦業及黃金強勢。

由於荷莫茲海峽通航不確定性仍高，市場持續關注美伊雙方談判進展。高盛證券4月23日評估， 4月波斯灣原油產量較戰前減少約1,450萬桶/日。在未再度發生攻擊且海峽能全面且安全重新開放的情境下，多數產量有機會在數個月內恢復。不過，如果封鎖時間拉長，可能導致產量回補明顯放慢甚至僅能部分恢復。

富蘭克林投顧表示，由於能源供給集中風險將重新定價、地緣政治風險溢價將成為常態，因此即使產出恢復，但油價仍可能長期維持在相對高檔。後續油價走勢風險仍偏向上行，加以資金輪動效應，能源類股具上漲機會。

Fed本周將開會，富蘭克林投顧分析，短期中東局勢的發展可能使通貨膨脹更明顯，使Fed按兵不動，天然資源產業出現多元投資機會。其中，黃金仍受到地緣政治持續緊張及央行穩定買盤支撐，工業金屬則受惠於製造業穩定、電氣化、資料中心及電網擴張需求加速、供應中斷等。

富蘭克林投顧指出，歷史經驗顯示，在全球金融危機、新冠疫情初期，由於投資人尋求流動性，帶動美元走強，黃金及金礦股承壓，但隨市場趨穩且逐漸逆轉，黃金及金礦股隨後表現優於其他資產。

富蘭克林投顧表示，戰爭相關支出可能引發通膨，中長期而言，中東局勢發展仍將支撐黃金、金礦股。在日益分裂的世界中，黃金價值可能持續上升。