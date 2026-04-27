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財部：普發現金1萬元倒數4天 仍有25萬人未領

中央社／ 記者呂晏慈台北27日電

財政部國庫署今天表示，普發現金新台幣1萬元領取期限僅剩4天，根據統計，截至4月26日領取率已達預估人數98.92%，但還有25萬名民眾尚未領取，其中有近3萬人採「登記入帳」失敗後、尚未循其他管道領取。

財政部國庫署今天發布新聞稿說明，「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元領取期限將於4月30日截止，根據統計，截至昨天已有超過2331萬名民眾透過多元管道完成領取普發現金，領取率達預估人數98.92%。

國庫署說明，目前預估尚有25萬人未領取，其中有近3萬人採登記入帳失敗後、未再循其他管道領取。提醒民眾，若採登記入帳或屬直接入帳者，請務必補摺或透過網路銀行、行動銀行確認款項是否已入帳，倘若發現未入帳，請把握於4月30日前重新登記入帳、確認是否入帳成功，或改採ATM領現或郵局領現。

國庫署提醒，若採郵局領現者，請注意郵局臨櫃領取普發現金服務原則僅至4月30日下午5時止。此外，若於今年4月29日及4月30日始符合領取資格，且循登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取失敗，請務必於4月30日23時59分59秒前，撥打1988免付費客服專線申請，或透過普發現金官網線上文字客服申請，逾期不予受理。

國庫署說明，若民眾有透過1988客服專線協助領取情形，包含為符合領取資格的亡歿家屬申請，請於接獲1988客服專線通知領取後，儘速於4月30日前完成領取，以免影響自身權益。據1988客服團隊統計，截至4月26日止，已通知民眾領取，但尚未完成領取者仍有104件。

對於新生兒方面，國庫署特別說明，今年4月1日至4月30日在國內出生並領有出生證明的新生兒，且其生母或生父符合領取資格者，領取期限為5月22日。根據統計，今年4月1日至4月26日在國內出生且符合資格的新生兒約6000人，其中僅有1700餘人領取，領取比率僅28.98%，呼籲家長注意領取時間，務必在今年5月22日前至郵局臨櫃領取，逾期無法領取。

國庫署補充，自5月1日起，普發現金官方網站及ATM均無法登記或領取，官網僅保留普發現金相關宣導資訊供外界查詢，並自5月4日起，郵局僅開放領取4月分新生兒普發現金。

國庫署說明，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會主動以電話要求至ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，切勿輕信不明訊息，以免個資被竊或遭詐騙。

財政部 普發現金

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