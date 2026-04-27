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剩四天、普發一萬入帳了嗎？ 財政部急籲近三萬人檢查帳戶

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元領取期限將於今年4月30日截止。圖／本報資料照片
「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元領取期限將於今年4月30日截止。圖／本報資料照片

「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元領取期限將於今年4月30日截止，尚未領取的民眾請務必把握最後4天儘速領取，逾期無法領取。財政部提醒，有近三萬人採登記入帳失敗後未再循其他管道領取，呼籲民眾趕快確認，若真的未入帳，請把握於4月30日前重新登記入帳（且確認是否入帳成功）或改採ATM領現或郵局領現帳。同時也提醒務必提高警覺，以免個資被竊或遭詐騙。

財政部國庫署表示，截至今年4月26日止，已超過2,331萬名民眾透過多元管道完成領取普發現金，領取率達預估人數98.92%，但預估尚有25萬人未領取，其中有近3萬人採登記入帳失敗後未再循其他管道領取。民眾如採登記入帳或屬直接入帳者，請務必補摺或透過網路銀行、行動銀行確認款項是否已入帳，倘發現未入帳，請把握於4月30日前重新登記入帳（且確認是否入帳成功）或改採ATM領現或郵局領現；如採郵局領現者，請注意郵局臨櫃領取普發現金服務原則僅至4月30日下午5時止（各郵局實際服務時間略有差異，請依各支局公告營業時間或事先洽詢）。

該署提醒，民眾如於今年4月29日及4月30日始符合領取資格，且循登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取失敗，請務必於4月30日23時59分59秒前，撥打1988免付費客服專線（含語音留言）申請，或透過普發現金官網（https://10000.gov.tw）線上文字客服申請，逾期不予受理。倘民眾有透過1988客服專線協助領取情形（包含為符合領取資格的亡歿家屬申請），請於接獲1988客服專線通知領取後，儘速於4月30日前完成領取，以免影響自身權益。據1988客服團隊統計，截至4月26日止，已通知民眾領取，惟尚未完成領取者計104件。

該署進一步表示，今年4月1日至4月30日在國內出生並領有出生證明之新生兒，且其生母或生父符合領取資格者，依因應國際情勢強化韌性發放現金辦法規定領取期限至5月22日（請注意不是到5月31日）。依目前統計，今年4月1日至4月26日在國內出生且符合資格之新生兒約6千人，僅有1千7百餘人領取，還有4千餘人未領取，領取比率僅28.98%，該署呼籲家中有符合領取資格的新生兒，請爸媽注意領取時間，務必在今年5月22日前至郵局臨櫃領取，逾期無法領取；領取期間內，如遇無法領取，請立即撥打1988客服專線協助處理。

該署補充說明，自5月1日起官方網站及ATM均無法登記或領取，官網僅保留普發現金相關宣導資訊供外界查詢，並自5月4日起（5月1日至5月3日適逢勞動節連假）郵局僅開放領取4月份新生兒普發現金。

財政部國庫署再次強調，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會主動以電話要求至ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，切勿輕信不明訊息，以免個資被竊或遭詐騙。

普發一萬

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