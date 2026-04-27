企業轉型再加速 北市推中小企業導入計畫、最高20萬元

隨著數位應用快速發展，企業導入工具並落實應用，已成為提升營運效率與競爭力之關鍵。為協助企業突破轉型困境，臺北市政府產業發展局持續推動「臺北市中小企業數位轉型導入計畫」，提供最高新臺幣20萬元輔導經費，結合顧問陪跑機制，協助企業加速數位應用落地。今年亦特別針對受美國關稅政策影響企業，提供10家保障名額，強化企業營運調整能力，歡迎本市企業踴躍提案。

產業局表示，本計畫以協助企業「實際導入、有效應用」為核心，針對多數中小企業在數位轉型過程中常見的導入方向不明、系統整合困難及數據應用不足等問題，透過輔導經費與顧問陪跑模式，搭配企業自籌款共同投入，協助企業進行導入規劃與落地應用，強化整體導入成效。

今年進一步將導入需求聚焦為「流程數位化、作業整合化、行銷高效化、數據決策化及智慧應用化」五大面向，協助企業依自身發展階段選擇合適導入主題。此外，針對受美國關稅政策影響之企業，將提供10家輔導保障名額，企業須於申請時檢附相關影響佐證文件，作為審查參考。

同時，為提升整體服務申請便利性，今年導入線上申請系統，企業於台北數位企業發展中心官網完成註冊，即可辦理申請並掌握審查進度。計畫申請受理至5月22日中午12時止，鼓勵企業把握機會，依自身營運需求提出具體數位導入方案，申請辦法請至官網查詢。

產業局補充，入選企業須參與今年度任一梯次數位創新工作坊，透過實務案例分享與交流，深化數位應用能力並優化導入成果。後續亦將陸續推出數位轉型課程、跨境電商相關輔導資源，更多資訊請至「台北數位企業發展中心」官網查詢，或加入 LINE 官方帳號（@dbctaipei）掌握最新消息。