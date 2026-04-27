財部：國有財產總值近13兆 有價證券近4年大增7成

財政部最新統計顯示，114年國有財產總值達新台幣12.92兆元，其中依財產種類分，有價證券價值達5.09兆元，相較110年2.99兆元劇增7成，反映近年隨著台股走升，也帶動國有財產總值水漲船高。

財政部統計處近期發布財政統計通報，公布110年至114年間國有財產總值及組成內容變化。

統計處說明，國家依法取得、接受捐贈、或非屬私有或地方所有的財產，除法律另有規定外，均為國有財產。在政府持續清查、處理被占用不動產，以及檢討閒置、低度利用等國有用地，加強活化運用下，各年國有財產總值多呈增加趨勢。

根據統計，114年國有財產總值為12.92兆元，年增7.6%，按使用性質分，其中占逾1/2的各機關公務用財產增加8607億元、年增12.6%最多，國營事業用財產亦增664億元、年增3.3%，若加計直接供公共使用的國有財產，114年公用財產總值逾12兆元；至於非公用財產則維持在9100億元左右，與歷年差距不大。

若依照財產種類區分，統計處指出，國有財產以土地為大宗，110年至114年各年總值約落在5.3兆至5.5兆元之間；其次為有價證券，近年隨台股走升而水漲船高，113年總值4.23兆元，單一年大增1.1兆元、年增35.6%，114年首次突破5兆元，達5.09兆元，為110年的1.7倍；排名第3名、第4名的則是土地改良物、房屋建築及設備，114年分占9.3%、6.2%。

統計處說明，國有財產中，屬於文化資產主管機關指定或登錄為文化資產，或具文化、歷史、藝術或稀有價值，且經管理機關認定具珍貴保存價值者，114年共2475億元，占約2%。

統計處表示，整體國有非公用財產，以土地占約98%，114年總面積為21.7萬公頃，總價值8962億元，其中保留用面積占37.2%，價值占比1/2；其次為出租用面積及價值各占33.3%、18.3%；改良利用面積雖僅占0.3%，但因主要為與民間共同開發文創產業園區，因此價值占比3.5%相對較高。